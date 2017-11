115 rutas del transporte escolar acogerán a viajeros del servicio convencional José González, director general de Transporte. / BRÍGIDO La Junta ultima la redacción de los pliegos para convocar un nuevo concurso de concesiones a principios de 2018 JUAN SORIANO Lunes, 20 noviembre 2017, 23:38

Un total de 115 rutas de transporte escolar podrán acoger a usuarios del servicio general, con lo que se ahorrará en costes y mejorará la eficiencia de las líneas. La Junta de Extremadura ultima los pliegos de condiciones para poder sacar a concurso estas concesiones, algo previsto para comienzos de 2018.

El director general de Transporte de la Junta, José González, anunció este lunes en la Asamblea la inminente reestructuración del servicio de transporte de viajeros por carretera de la comunidad. La principal novedad será la confluencia con las rutas escolares que financia la Junta para llevar a alumnos a las localidades donde están sus colegios o institutos. Una de cada cinco, 115 de 582, podrán acoger a usuarios que abonen su billete.

Este procedimiento arrancó en agosto de 2015, cuando la Junta convocó el concurso para el estudio de la reestructuración del transporte por carretera en la comunidad con un plazo de ejecución de 21 meses. En enero de 2016 se adjudicó a las empresas Isvial y Epypsa por algo más de 360.000 euros, pero los trabajos no comenzaron hasta finales del pasado año.

Este estudio se puso en marcha para renovar la red regional, que cuenta con 44 concesiones, algunas de más de cuarenta años. Todas expirarán el próximo 31 de enero, por lo que se planteó un concurso para unificar las líneas existentes y mejorar el rendimiento. El director general de Transporte señaló que el número de viajeros «va disminuyendo de una manera constante». El pasado año se llegó a 865.920 pasajeros.

González explicó que este contrato tiene cuatro fases. La primera, de diagnóstico, y la segunda, de diseño de la red, están terminadas. Según dijo, se plantea dividir la región en diez zonas y para cada una habría una concesión distinta.

En cuanto a la confluencia con las rutas escolares, se parte de un análisis que indica que el coste por kilómetro y viajero para Educación es mayor que en Aragón y Castilla-La Mancha, dos comunidades similares a Extremadura en densidad y población. De las 582 en funcionamiento, 360 tienen algún tipo de compatibilidad con líneas de viajeros. De ellas, 248 presentan un alto grado de integración, pero en algunos casos habría que hacer ciertos ajustes. Por eso finalmente se ha reducido la confluencia a 115, que son las que presentan coincidencias con servicios convencionales en puntos de origen y destino y en horarios.

La segunda fase también contempla un borrador de una nueva ley en la que se recogerá la figura de la autoridad única de transporte, que gestionará las competencias de la Junta. La tercera fase comprende la redacción de pliegos para el nuevo contrato de rutas. González apuntó que estarán terminados antes de que acabe el año para que se convoque el concurso a comienzos de 2018. Por último, la cuarta fase se dedicará a un plan de medios de comunicación para difundir las novedades.

Dudas del PP

González compareció para responder a una pregunta del diputado popular Víctor del Moral, quien recalcó que el procedimiento de reestructuración debería estar más avanzado. Junto a esto, preguntó cómo funcionará el servicio para los escolares en las rutas que se solapen con las líneas de viajeros, ya que en principio se plantea seguir un procedimiento de reserva de plaza.

Asimismo, afirmó que el servicio empeorará y que habrá empresas que se queden sin trabajo al reducir el número de concesiones. Además, al unificar contratos se atraerá a empresas más grandes, lo que definió como ‘efecto Tenorio’.

Sobre esto último, José González apuntó que no se puede evitar que concurran al procedimiento empresas de ámbito nacional, pero que ya hay compañías extremeñas que plantean uniones temporales para poder competir. También explicó que el retraso en el procedimiento no es significativo y que se debe a que se decidió la confluencia con rutas escolares. En cuanto a los servicios educativos, aseguró que «a los niños no les va a afectar para nada».