La ruta de Lola y Mariano

Agosto en Galicia. Una noche, dejamos a mi suegra viendo una peli de Meryl Streep y nos fuimos a cenar con un grupo de exalumnos de los 80. Ahora tienen alrededor de 55 años y trabajan en fábricas de conservas o son vendedores, profesores, funcionarios, empresarios, prejubilados... Hasta hay uno que es entrenador del Valladolid.

Durante la cena, me contaron sus vidas, que están tan llenas de anécdotas y sucedidos increíbles que no me extrañan algunos mensajes de los lectores preguntándome si lo que cuento es real o inventado. Pues, desgraciadamente, es real porque no tengo imaginación capaz de inventar anécdotas así. Por eso envidio al gallego Álvaro Cunqueiro, que mezclaba ficción y realidad para componer personajes divertidísimos que protagonizan sus libros 'Xente de aquí e de acolá', 'Os outros feirantes', etcétera.

Una antigua alumna, mariscadora en Carril, me presenta a Javier Otero 'Chepito', mariscador de almejas finas y babosas, culturista musculoso y personaje atrevido. En Cáceres, hay un señor apodado Pitoño que acostumbra a colocarse en los semáforos (la última vez que lo vi estaba bajo un puente de la autovía de Trujillo) con un radiocasete cuya música mece sus bamboleos. Chepito deja atrás la singularidad excéntrica de Pitoño pues se coloca tumbado dentro del jardincillo de una rotonda de Carril, por donde pasan miles de coches al día, con un bañador ajustado como única prenda, exhibiendo cuerpazo y bajo una sombrilla hasta que llega la policía municipal y se lo lleva (busquen la foto en su Facebook). Además, Chepito es actor, pasea por su pueblo con un águila en el puño y tiene en su casa una serpiente pitón a la que alimenta de ratas. Una vez, fue mordido y por poco acaba sus días por una infección. Pero no lo mordió la pitón, sino una de las ratas.

Otro caso curioso: mi antiguo alumno Luis, que está prejubilado y cada mañana se va con su mujer a pasear con su perra por A Ruta da Auga e da Pedra. Ese camino existió siempre, más o menos preparado, pero ahora está de moda porque es por donde pasea Mariano Rajoy en vacaciones.

Luis me lleva al bar Arnelas, uno de los que visita Rajoy tras sus paseos. Es un local muy curioso con sillones de su padre y de su madre, una docena de pantallas de plasma muy 'rajoinianas' distribuidas por la terraza y por el interior y una locura de tapas.

Pides un agua y te traen un plato con macarrones y otro con patatas fritas. Cuando los acabas, te traen otro plato con carne y cuando te la has comido, te traen el postre: yogurt con compota. Todo por un euro. Eso se lo ponen a cualquier cliente. A Rajoy le sirven café, tostadas y zumo. Aunque lo más curioso del Arnelas es el wifi. Le pedí la contraseña al camarero y me respondió: «Ahora te la doy». Cuando, cansado de esperar, lo llamé y volví a pedírsela, repitió la respuesta: «Ahora te la doy, todo junto y todo en minúsculas».

Mi antiguo alumno Luis y su mujer pasean cada día, desde hace años, por A Ruta da Agua e da Pedra con su perra Lola. Es de la misma raza que el famoso 'Scoobydoo', o sea, más que un perro parece un caballo. A Lola no le gusta que la aten y la llevaban suelta, pero cuando se cruzaban con alguien, la agarraban por el collar. Como tampoco eso le gustaba, Lola, perra lista, entendió que cuando viniera gente debía apartarse del camino y así no la tenían que molestar agarrándola.

Pero atención, llega un tipo fornido vestido con ajustadas mallas negras y agarrando algo que lleva en su cintura. Nos fijamos, es una pistola. Se trata de un guardaespaldas. «Aten corto al perro», grita. Lola se las sabe todas y se aleja 100 metros. Tras el guardaespaldas, otros dos bigardos en mallas. Detrás, Mariano Rajoy y acompañantes. Buenos días, saluda el Presidente. Buenos días, devolvemos el saludo y la perra, tras una espera lejana y prudente, retorna a la ruta 'da auga', 'da pedra', del presidente Mariano Rajoy y de la perra Lola.