Ruedas de prensa con pavo

Ayer acabó el Festival de Teatro Clásico de Cáceres y con él se han marchado, hasta el año que viene, las ruedas de prensa con más encanto de Extremadura. Cada uno de los espectáculos del festival cacereño se presenta en el patio del restaurante Torre de Sande. El mismo patio donde Arturo Pérez Reverte sitúa una escena con cena de su novela 'La reina del Sur'.

Esas ruedas de prensa se suelen celebrar sobre las once de la mañana, cuando la temperatura veraniega es aún agradable. El entorno es bellísimo: la piedra, el palacio, una torre medieval con las paredes rebosantes de hiedra y, sobre las tapias del patio, un pavo real, convertido ya en uno de los amuletos del teatro español, que se pasea a su aire y pega unos gritos desaforados cuando le parece bien, sin que le importe mucho si en ese momento las televisiones y las radios están grabando las palabras del 'Brujo', de Ana Zamora o de Emilio Gutiérrez Caba.

Además, en unas mesas elegantes, se disponen cuencos con hielo y con cerezas del Jerte muy rojas y muy gordas y también se sirve agua fría y zumos. Son, en fin, las ruedas de prensa más delicadas y chic que se celebran en Cáceres, que solo encontraron competencia cuando en algunos actos informativos de Cáceres 2016 se repartieron trufas y fresas.

Las ruedas de prensa son un género en sí mismo. Hay ruedas de prensa de veteranos, sobre todo políticos, especializados en lanzar los tres mensajes clave, sin enrollarse. Pero luego están las ruedas de prensa de quienes creen que más que informar de manera sucinta y clara, lo que deben hacer es contar su vida, andarse con circunloquios y demostrar virtudes y destrezas sin vergüenza. En esos casos, más numerosos de lo deseable, quienes intervienen en la rueda de prensa suelen llevar con ellos una clac que los jalea y aplaude, como si estuvieran en un mitin o en un estreno.

En España, los periodistas se quejan a veces de lo pesados que son los intervinientes en las ruedas de prensa. Yo que ellos no me quejaría. Al menos hasta haber asistido a una rueda de prensa polaca. Recuerdo diversas ruedas de prensa celebradas durante el festival teatral de Jelcz-Laskowice. Eran terroríficas. Cada día se celebraba una en el salón de plenos del ayuntamiento y hablaban el alcalde, el concejal de Cultura, el director del festival, los copatrones del festival, que eran un francés y un italiano, y el director del montaje del día. No les exagero si les digo que cada uno de ellos hablaba 15 minutos para decir lo mismo que sus colegas de mesa con otras palabras. Pero lo peor o lo más divertido del caso es que no había periodistas en la rueda. Como era un pueblecito apartado, la prensa no solía responder a las convocatorias y allí veías a seis personas dando seis conferencias informativas durante hora y media a un grupo de convencidos y a ningún periodista.

Aquellos polacos hablaban mucho, pero decían poco. Los gallegos son distintos: también hablan mucho, pero no se les entiende nada si no estás en su onda. En la feria de muestras de Libramont, un pueblecito belga de las Ardenas, José Maril, presidente de la Semana Verde de Silleda, la gran feria agrícola española de los 80, me pidió que le hiciera de traductor en una rueda de prensa. «Yo hablo un minuto y luego tú me traduces en francés durante 15», me propuso. Efectivamente, él dio las gracias por haberlo llevado a Libramont y yo solté un rollo de 20 minutos ante los corresponsales de media Europa acreditados en Bruselas. Al acabar, el corresponsal de ABC le preguntó al de La Vanguardia si había entendido algo. La respuesta fue de libro: «Nada, pero ya contaba con ello, son gallegos».