Gil Rosiña pide que se acuerde cuanto antes el nombre del director de la Cexma El PP no concreta si apoyará al propuesto Urbano García aunque lo califica como un profesional «admirable» CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 30 septiembre 2017, 08:41

El Gobierno de Vara no desiste en su idea de que haya una Ley Audiovisual antes de final de legislatura. Con el debate de la salida de Carmen Santos como directora general de la Cexma de telón de fondo, el Ejecutivo apeló ayer a que los grupos parlamentarios no solo acaben con la interinidad que vive Canal Extremadura en su principal puesto directivo sino para que pacten una ley que se estima mejoraría la situación del sector de la comunicación en la comunidad.

Lo dijo ayer la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en la Asamblea. Acudió, a petición de Podemos, para explicar la marcha de Santos. Repitió que la Junta, «sin prejuzgar nada», ha puesto en manos de la Fiscalía el contrato, ya anulado, que firmó la exdirectora para el alquiler de una nave en Mérida para una productora. Fue anulado ese contrato tras una auditoría de la Junta por vulnerar la ley de contratos del sector público y porque se iba a pagar hasta un 845% sobre el valor real del mercado por ese alquiler.

Rosiña admitió la existencia de un problema en Canal Extremadura pero rebajó la crítica de Álvaro Jaén, de Podemos, quien aseguró que el ente público está viviendo «el mayor desastre de su historia».

Podemos pide el cese del secretario general tras la salida de Carmen Santos del ente

La Cexma, una empresa pública con 207 trabajadores en plantilla, llegó a alcanzar una deuda comercial de 8,3 millones en julio de 2015 y tampoco pudo disponer de otros 11,8 millones al no autorizar el Gobierno la devolución del IVA en los años 2011 y 2014. «Eso sí fue una gran crisis, cuando se produjo el cambio de gobierno. Lo de ahora es una crisis institucional por tener en estos momentos un director general interino pero apelamos a la responsabilidad de los partidos para que su nombramiento se produzca lo antes posible», replicó.

«Parece que se pretende exculpar a otras personas y desviar la atención», contestó Jaén, quien dirigió sus críticas hacia Miguel Ángel Campos, secretario general de la Cexma, al que acusa de responsabilidad en el contrato frustrado del alquiler de la nave. «¿Cómo redactó y firmó Santos ese contrato fraudulento eludiendo los análisis del departamento jurídico de la Cexma?», cuestionó el diputado de Podemos.

Para el PP, hay que «depurar responsabilidades y la Fiscalía lo va a hacer» por ese contrato, reseñó su diputado Miguel Cantero, y añadió que no puede ser que un gabinete jurídico no tenga conocimiento del mismo antes de firmarse. «Y si eso es así hay personas que no sirven para desarrollar su tarea». Sobre la propuesta del placentino Urbano García como director general de la Cexma, no desveló si su partido lo apoyará. Eso sí, Cantero enfatizó que es un profesional «admirable».

Para Podemos, el nombramiento del director general de la Cexma está ya pactado entre PSOE y PP (se necesitan los votos de los dos en la Asamblea al tener que alcanzar los 39 votos). La propuesta de su designación se llevará al primer Pleno del de octubre.