Rocha es llamado a declarar por el supuesto fraude electoral en la Federación Extremeña de Fútbol Pedro Rocha, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. :: hoy El juzgado cita a los seis investigados que aún no habían pasado por el juzgadopara ser preguntadospor el presunto fraudeen las votaciones de 2013 EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Viernes, 18 mayo 2018, 07:42

El presidente de la Federación Extremeña de Fútbol (FExF), Pedro Rocha, y varios directivos de esta entidad han sido citados a declarar como investigados por las supuestas irregularidades cometidas durante las elecciones convocadas en 2013 por esta entidad deportiva, un proceso electoral en el que Pedro Rocha se impuso a Elisardo Plaza.

La providencia firmada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz para declarar en sede judicial afecta a Pedro Rocha Junco, Alberto Montes Flores, Juan Carlos Jiménez Parejo; David Escudero Morcillo, Juan Carlos Paniagua Prieto y Miguel Ángel Roncero Alcalá. Todos deberán personarse en el juzgado el próximo 6 de junio.

Estas tomas de declaración fueron ordenadas por la Audiencia Provincial de Badajoz a comienzos de este año en un auto con el que se reabrían unas diligencias que habían sido archivadas en primera instancia por el juzgado que ahora escuchará a los investigados. Ese juzgado, el número 3 de Badajoz, decidió sobreseer de forma provisional el caso tras concluir que no existían indicios racionales de criminalidad contra las personas investigadas.

Su decisión fue comunicada en un auto en el que se consideraba innecesario citar a los investigados a los que aún no se había llamado a declarar, entre ellos Pedro Rocha. «El hecho de que una persona sea detenida y oída en declaración por la Policía no vincula al juez si éste no considera que existan indicios racionales de criminalidad contra esas personas», decía el juzgado.

Esa decisión fue recurrida por la Fiscalía de Badajoz, que planteó la necesidad de tomar declaración a todas las personas investigadas por la Policía Nacional para clarificar quién o quiénes colaboraron en la campaña electoral investigada captando avales y facilitando su emisión y posterior compulsa.

La Fiscalía pedía que se tomase declaración a los coordinadores de las candidaturas investigadas para saber «si el sistema de recogida de avales utilizado formaba parte de la organización de las candidaturas o era una decisión de quienes buscaban los avales». Igualmente planteaba la necesidad de requerir a la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura para que expusiese cuál era la normativa vigente en la compulsa de documentos en estos procesos electorales.

Elisardo Plaza, personado en este caso como perjudicado, también recurrió la decisión del juzgado de instrucción.

Finalmente, la Audiencia ordenó reabrir el caso y pidió al juzgado que se llamase a declarar a las personas que todavía no habían pasado por sede judicial, un paso que da ahora el juzgado instructor.

En todo caso, el juzgado deja fuera de la investigación a los funcionarios que realizaron las compulsas investigadas, sobre los que no pesa acusación alguna después de que la Audiencia concluyera que aunque la compulsa se hubiese realizado sin cumplir todos los requisitos, no existiría delito alguno porque los documentos compulsados se corresponden con los originales.