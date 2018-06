«Robo, engaño o pido para gastar dinero en las tragaperras» 05:18 Sesión grupal, en la que participan personas con diversas situaciones, en el centro de emergencia social Camino a la Vida. :: pakopí Cuatro personas que están realizando un programa de deshabituación al juego relatan su experiencia JOSÉ M. MARTÍN Domingo, 3 junio 2018, 09:18

«Bájate, que vamos a la 'rule'». Así quedaba Ángel Casillas con su grupo de amigos. Las casas de apuestas de su barrio eran el punto de encuentro habitual. Echando unas monedas en las máquinas se esperaban unos a otros y luego se dirigían a otros lugares. Sin embargo, cada vez le costaba más salir de allí y, en una regla de tres directa, a más tiempo ante la ruleta electrónica más pérdidas económicas acumulaba.

Él forma parte de un nuevo perfil de personas con ludopatía. Gente muy joven que ve en el juego y las apuestas deportivas una forma rápida de ganar dinero con la que costearse otras adicciones. «Fumo porros, consumo cocaína y bebo alcohol; empecé a jugar para poder seguir haciéndolo», asegura Ángel, que tiene 22 años y lleva cuatro meses en el centro de emergencia social Camino a la Vida.

Esta nueva figura convive en los mismos espacios con el modelo más tradicional. Un varón de más edad, «que tiene una conducta adictiva sin sustancia», explica la psicóloga Pilar Lavadiño. En este tipo de jugador, quizá más reconocible en la sociedad, se sitúa Juan Carlos Vera (43 años). Con una fuerte adicción a las tragaperras, en las que empezó a meter monedas en 1993 -según él mismo rememora-, llegó a sumar unas deudas a las que no se veía capaz de hacer frente. «Me he gastado mucho dinero en las máquinas y cuando no lo tengo, lo robo, engaño, pido, hago rifas o me muevo por mundos por los que no me tengo que mover», reconoce.

Esta deriva llevó a Juan Carlos a pasar un tiempo en prisión, tras atracar una gasolinera, y a acabar ingresado en el Hospital Infanta Cristina por intentar suicidarse. «Me clavé un cuchillo de cocina en diferentes partes del cuerpo al no poder devolver el dinero que debía a unos prestamistas», explica con una tranquilidad que refleja su convencimiento de que no tenía otra salida.

Desde la unidad de Psiquiatría le derivaron a Camino a la Vida, donde está realizando un programa de deshabituación al juego. No es un proceso sencillo y tampoco rápido, en el que a través de terapias individuales y de grupo se pretende lograr una abstinencia en las conductas de juego y sus complicaciones asociadas. «El primer paso es que la persona admita que tienen un problema y se conciencie de ello», comenta Lavadiño.

A partir de ahí, el objetivo es dotar a los usuarios de herramientas con las que iniciar una vida diferente. Aspectos como las habilidades sociales, la autoestima o aprender a decir no son fundamentales. La finalidad es «controlar e interrumpir la conducta adictiva, aumentar la motivación para obtener los cambios que se plantean y evitar que el juego comprometa su situación familiar, laboral, social y económica», relata Inmaculada Felipe, coordinadora de la Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Extremadura.

«Llegúe a un intento de suicidio al no poder hacer frene a las deudas que tenía», dice Juan Carlos Vera. / Pakopí

La motivación es un factor fundamental, según los psicólogos. Es decir, que las personas con problemas de adicción tomen la decisión de salir de la situación en la que se encuentran es imprescindible para que consigan hacerlo. Pese a la voluntad de los propios usuarios, el apoyo externo, ya sea de sus familiares o amigos, también resulta muy positivo para concluir con éxito el programa.

Detección

Igualmente, es el círculo más cercano el que suele detectar cambios que indiquen una posible adicción al juego. No es algo fácil, que se complica aun más en las personas adultas. «El control de la economía sobre los menores puede aportar detalles reveladores», aporta Lavadiño. Por otro lado, hay señales que pueden resultar significativas, como la interferencia con otras actividades, la inestabilidad laboral y académica, la aparición de problemas económicos o legales, la necesidad de jugar para disminuir la ansiedad y la tristeza, la irritabilidad e, incluso, el aumento de los problemas en las relaciones sociales, con la familia y con la pareja. «Lo que define una conducta adictiva no es tanto la frecuencia con que se realiza, sino la pérdida de control por parte del sujeto», en palabras de la educadora social de Proyecto Hombre.

«He tenido que pagar un precio muy alto por esta adicción, el más doloroso ha sido pasar por un divorcio y dejar de ver a mis hijos durante un tiempo», comenta Antonio, que no quiere revelar su apellido y lleva diez meses desarrollando un programa de deshabituación al juego en Proyecto Hombre.

Su historia es un ejemplo de la dificultad que tiene abandonar las conductas adictivas. Ha llegado a solicitar préstamos para jugar y hace nueve años fue consciente, por primera vez, de que necesitaba ayuda. «Ves cómo el juego entra en tu vida y no eres capaz de frenar esa necesidad de jugar que se apodera de ti», declara.

En estos momentos, Antonio se encuentra en la recta final del proceso. Por delante le queda la reinserción en la sociedad. Una fase que tampoco estará exenta de complicaciones. «Nos enseñan a cambiar todos los hábitos para llevar una vida plena y saludable alejada de todos los factores de riesgo que hay y, si se diesen, saber manejarlos y normalizar la situación», apunta.

Los factores de riesgo a los que se refiere son abundantes. En cualquier bar hay una máquina tragaperras, las casas de apuestas están proliferando en las ciudades y las nuevas tecnologías permiten un acceso rápido y privado a páginas de juego online.

Víctor Moreno, de 31 años, también está tratando su ludopatía en Camino a la Vida. Todavía no ha vuelto a su residencia habitual, pero sí ha pasado un fin de semana con su familia en el pueblo. Como en su entorno familiar no jugaba, pasó esos días con relativa tranquilidad. «Mi problema surge cuando estoy solo, cuando yo soy el responsable de mi vida», expone, a sabiendas de que no está preparado para enfrentarse a esa situación. Eso no le impide hacer planes y pensar en buscar un trabajo y en poner en práctica las indicaciones que recibe del equipo psicológico.

Empezó a jugar hace siete años y, a menudo, esta conducta se unía al consumo de sustancias. Todavía tiene deudas pendientes y no le cuesta admitir que ha ganado y perdido mucho dinero en los casinos.

Formación

Juan Carlos, por su parte, ya no debe nada. Al igual que Ángel, Antonio y Víctor, ve el futuro con optimismo. Tras siete meses sin jugar, sus pensamientos pasan por encontrar un trabajo y llevar una vida normal. Con esa intención ha realizado talleres de informática, de habilidades sociales y de manipulador de alimentos. ««No tengo prisa por abandonar el centro, cuando me den mi alta terapéutica me iré», manifiesta calmado. Ya ha gozado de un permiso y se ha demostrado a sí mismo que puede estar en un bar tomando un café y leyendo el periódico sin sentir la necesidad de acercarse a la máquina.

Esa visión positiva no significa bajar la guardia. «He aprendido muchas cosas buenas durante este proceso que debo trasladar a mi día a día, sabiendo que esta enfermedad es para toda la vida», aporta Antonio.

De la misma forma, todos coinciden en la imposibilidad de dejar sus adicciones sin ayuda y aconsejan a quien crea que tiene un problema acudir a profesionales, a la vez que señalan la posibilidad que existe de autoprohibirse la entrada a bingos, casinos y salas de apuestas presenciales y online.

«Ahora me doy cuenta de que debo cambiar muchas rutinas; soy joven y espero hacerlo. Lo único que quiero es salir de donde estoy y que mi familia se sienta orgullosa de mí», se despide Ángel.