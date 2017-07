El robo de Las Batuecas

Hace días conté en esta página cómo dos turistas valencianos se habían acercado al centro de interpretación de Las Hurdes en Riomalo de Arriba. Allí comentaron que estaban en un hotel de la provincia de Salamanca y que los habían orientado en un puesto de información turística de Las Batuecas, comarca de la provincia de Salamanca.

Al día siguiente, recibía un escrito de Félix Barroso que puntualizaba lo de Las Batuecas. Ya conocen a Félix: escritor, profesor, antropólogo, conocedor como nadie de la historia, la leyenda, el hoy y el ayer de Las Hurdes, del norte de la provincia de Cáceres y de los territorios colindantes salmantinos. Tengo pendiente pasar con él y con sus amigos una mañana de domingo en el mercado de Ahigal, que no deben ustedes perderse porque no encontrarán un mercado más animado donde comprar los mejores productos de las huertas septentrionales de Cáceres. En septiembre, verán allí los pimientos más fabulosos que imaginarse puedan.

Pero retomo el hilo y me centro en el caso de Las Batuecas, que servidor, escribiendo desde el oficialismo y la 'legalidad geográfica', definió como comarca salmantina y Félix Barroso, poniendo los puntos sobre las íes, me aclaró que si vuelvo a decir eso, soliviantaré a muchos hurdanos, sobre todo a los más jóvenes y reivindicativos porque Las Batuecas, en realidad, forman parte de Las Hurdes, al menos históricamente y atendiendo a la geografía natural, no a la geografía impuesta.

¿Y quién la impuso? Pues según Félix Barroso, «el politicastro Javier de Burgos», que, como saben, fue quien estableció en 1833 la división provincial de España. Asegura Félix que De Burgos tenía por amigos a los alcaldes de los pueblos salmantinos de La Alberca y de Herguijuela de la Sierra. Para contentarlos, me cuenta Félix, no tuvo mejor ocurrencia que hacerles «la graciosa donación de Las Batuecas y de la alquería de La Rebollosa con sus términos».

Detalla Barroso, persona bien documentada, que Las Batuecas habían sido desde tiempos nebulosos una 'edesa', 'evesa' o 'efesa', o sea dehesa, del concejo hurdano de La Rivera o de Riomalo. Así, antiguamente se hablaba de la Edesa de Jurde o País de los Batuecos. Circulan, incluso, leyendas en torno al legendario rey Batuecu y su lucha contra los 'jáncanuh', que, aclara Félix, eran unos cíclopes hurdanos.

Estas leyendas se cuentan en Las Hurdes todavía. Las narran los abuelos en las noches invernales, alrededor del fuego, o en las noches de verano, sentados al 'serenu': esa costumbre tan extremeña de sacar las sillas a la calle y hacer tertulia veraniega cuando el sol se pone y refresca.

El caso es que, resume Barroso, «aquella jugarreta de Javier de Burgos arrancó preciados territorios a Las Hurdes para entregárselos a los dos pueblos salmantinos, la Alberca y Herguijuela de la Sierra, a pesar de que las aguas de esa comarca vertían hacia Extremadura». Este expolio legal está clavado en el alma identitaria de los hurdanos más concienciados, que lo consideran un robo a traición.

En La Alberca y en Herguijuela, sin embargo, están encantados, pues desde la división administrativa de Javier de Burgos, disponen de terrenos en solana para plantar olivos y obtener aceite, así como para extraer corcho para sus colmenas. De hecho, en Castilla y León, las únicas tierras donde se dan estos cultivos más mediterráneos son estas de Las Batuecas, el entorno verato de Candeleda y un sorprendente valle situado junto al Duero en Las Arribes salmantinas, al lado de Saucelle e Hinojosa de Duero. Sea como fuere, tomo nota y no volveré a herir los sentimientos de mis paisanos: Las Batuecas son hurdanas.