El retorno del sacapringue

He dejado de ir a hacer gimnasia a los aparatos deportivos de los parques cacereños a determinadas horas. Me ha sucedido algo que me ha dejado mal sabor de boca y que, por resumir, viene a significar algo así como el retorno del mítico sacapringue, conocido también como sacamantecas, sacasangre o, en versión menos truculenta: Hombre del Saco o Camuñas. Nadie ha visto nunca a estos singulares personajes, monstruos terroríficos de la mitología infantil del siglo pasado, pero últimamente me estaba sintiendo uno de ellos.

Les cuento lo que me ha sucedido. Como muchos de ustedes saben, a mí me falta el brazo derecho. Esto provoca en los niños una natural curiosidad que yo sacio intentando ser didáctico y simpático, desdramatizando y procurando actuar con naturalidad. Desde que tengo uso de razón, los niños y los mayores se han acercado a preguntarme que qué me había pasado en el brazo. Cuando era muy niño, los mayores, incluso, me daban dinero: asociaban la necesidad y la discapacidad, sacaban unas pesetas, un duro o, incluso, cinco duros y me conminaban para que los cogiera. Yo me negaba, aunque a veces, para evitar ofender a mi benefactor, recogía el dinero, lo que provocaba gran enfado en mis padres y gran regocijo entre mis amigos pues con ese duro comprábamos chucherías para todos.

A medida que me fui haciendo adulto, los mayores dejaron de interesarse por mi brazo pues debía de darles vergüenza preguntarme. Sin embargo, los niños, que aún no conocen la vergüenza, sí que siguen acercándose y preguntándome por la cuestión. Y yo, ya digo, desdramatizo y explico.

Hace años, cuando se acercaban los pequeños a preguntarme, sus madres reaccionaban de tres maneras diferentes: estaban las que disimulaban y se alejaban; estaban las que se acercaban y participaban del ejercicio pedagógico de explicar algo tan sencillo y tan complejo como es la diversidad y estaban, finalmente, las que se azoraban, intentaban que el niño se callara y acababan incluso zurrándole en el culo mientras el pequeño no entendía nada y gritaba hecho un lío: «Pero mamá, si es verdad, ese señor no tiene mano y tú dices que siempre hay que decir la verdad». En el último caso, la experiencia me decía que lo mejor era salir huyendo porque si te ponías didáctico o pedías mesura a la madre, el niño recibía más azotes y, si me descuidaba, también a mí me podía caer alguna colleja.

Lo que no me había pasado nunca es lo que me está sucediendo en los gimnasios callejeros de los parques cacereños. En varias ocasiones, mientras hacía flexiones o giros, se me han acercado niños llenos de curiosidad, intentando saber qué me había pasado en el brazo, y siempre han venido corriendo las madres, muy alarmadas, al ver que entablaba conversación con sus hijos y respondía a sus preguntas.

Se acercaban, en fin, cogían al niño de la mano, y se lo llevaban al tiempo que le reñían por hablar con desconocidos, o le decían, para que yo lo escuchara, que no hiciera caso a lo que les dijera un extraño o, incluso, llegaban a reñirme a mí y a rogarme que dejara tranquilo al niño, cuando, evidentemente, era el niño quien, curioso, se había acercado a pedirme una explicación sobre algo que no entendía.

Comentando esto con los amigos, me cuentan el caso de un escolar que se fue a comer con su abuela sin avisar a sus padres y el revuelo consiguiente que se formó en las redes sociales en Cáceres. También me explican algunas amigas que están oyendo a sus nueras e hijas aterrorizar a sus nietos recuperando las historias del sacapringue, que secuestra a los niños, les extrae la manteca y los deja tirados en un descampado. Ante tal psicosis, he dejado de acudir a los gimnasios de los parques en horario infantil y si, aun así, algún niño se acerca y me pregunta que dónde tengo el brazo, le respondo que se lo pregunte a su mamá, que seguro que ella lo sabe, y salgo corriendo.