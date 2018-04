Los resultados de las biopsias tardan más de un mes en Mérida por falta de patólogos Imagen de archivo de una patóloga en su centro de trabajo / HOY El SES asegura que hay déficit de estos especialistas y que el problema surgido se está resolviendo con facultativos de otras áreas de salud ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 7 abril 2018, 08:39

El problema no está solo en el Servicio de Pediatría del Hospital de Plasencia. También lo tiene el Hospital de Mérida, en este caso con el Servicio de Anatomía Patológia. Las bajas que surgen no se están sustituyendo porque no se encuentran con facilidad facultativos de ambas especialidades.

Tal como confirma el Servicio Extremeño de Salud (SES), de los cinco especialistas adscritos a Anatomía Patológica del Hospital de Mérida, son solo tres los que están trabajando ahora porque uno de ellos se ha jubilado y el otro trasladado, y esta merma de personal ha supuesto que el tiempo de espera para conocer los resultados de las pruebas haya aumentado de forma notable. Precisamente en un hospital que, como señala el SES, tenía un tiempo medio de espera de quince días.

«Mi padre ha tenido un problema en el estómago y le han hecho una biopsia para conocer el origen», explica un familiar del paciente que prefiere no dar su nombre. «Cuando preguntamos cuándo estarían los resultados, la respuesta que nos dieron es que sería entre dos y cuatro meses, porque solo hay tres patólogos en la actualidad y no dan abasto», señala.

«Me parece escandaloso que se dé esta situación. Se supone que cuando te hacen una biopsia, entre otros fines, es para detectar si hay cáncer y, entonces, tardar entre dos y cuatro meses en conocer esos resultados es descabellado», afirma. «Sobre todo, cuando nos dicen continuamente lo que importante que es la detección precoz».

La realidad es que los resultados de las pruebas que analizan los patólogos, en este caso de una biopsia, es fundamental, imprescindible para que otros especialistas decidan si hay que intervenir quirúrgicamente o no al paciente, y qué tratamiento y cuál no debe seguir por ejemplo, en función precisamente de lo que señala el patólogo en su informe tras el análisis de las pruebas.

El SES explica que, al igual que ocurre en Pediatría, también en Anatomía Patológica es complicado encontrar facultativos. «La situación nacional de facultativos en esta especialidad es deficitaria y, pese a que la Gerencia del Área de Salud de Mérida oferta las plazas para que sean cubiertas, éstas no se cubren por la inexistencia de especialistas a nivel nacional».

La consecuencia es que el tiempo medio de espera se ha más que duplicado en las últimas fechas. Los quince días de media que se tardaba antes en conocer los resultados, un indicador que situaba a Mérida por delante de otras áreas, han ascendido en la actualidad a una media de entre 30 y 40 días, según el SES, «para las pruebas más importantes».

Es un problema más de la falta de especialistas que tiene Extremadura y sobre la que esta misma semana han alertado los colegios de médicos y el sindicato Simex. El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo; su homólogo cacereño, Carlos Arjona; y la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, dieron una rueda de prensa conjunta para denunciar la situación que atraviesa el colectivo médico en la región, la cual calificaron de «preocupante». Entre otros motivos, según indicó Hidalgo, por la falta de médicos en algunos servicios, que está afectando a la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, con listas de espera que provocan la mayoría de las quejas recibidas en atención al paciente.

Esta falta de facultativos, tanto en atención primaria como en especialidades, viene provocada también, según dijeron, por las condiciones laborales que tienen en la región, con salarios más bajos que en otras comunidades y más carga de trabajo.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reconocido que habrá bastantes problemas este verano para cubrir las vacaciones de los médicos, pero también que se logrará dar cobertura a las vacantes, como otros años.

No es el único problema que tiene sobre la mesa el SES. Tal como ayer publicó, emplazando a los interesados, el TSJEx estudia ya seis recursos contra la supresión de la categoría de Atención Continuada. Presentados por médicos y enfermeros que no quieren renunciar a sus plazas.

Cabe recordar que, según la orden de supresión del SES, aquellos con una plaza en propiedad en Atención Primaria y otra en Atención Continuada deben renunciar a una de las dos puesto que, al suprimirse la segunda e integrarla en la primera, se trata ya de una única categoría sanitaria. Los médicos y enfermeros afectados lo rechazan y han acudido a la justicia.