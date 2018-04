¿Está resuelto el AVE extremeño o todavía falta? ¿Qué estará terminado en 2019? Si se terminan los tramos en obras de Cáceres a Plasencia, así como el viaducto sobre el Tajo, cosa que el Club Senior duda, independiente del tren que se ponga, no se podrán coger grandes velocidades, dudo que por encima de 100 Km/h de media, al disponer de una plataforma abierta, con muchos tramos en vía antigua FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ Dr. Ingeniero Industrial y profesor de la Universidad de Extremadura Domingo, 15 abril 2018, 23:05

Hace poco tiempo, hemos asistido a las visitas del ministro De la Serna y del presidente Rajoy a Extremadura, donde uno de los temas de sus declaraciones era hablar sobre el «tren de altas prestaciones extremeño», ya no me atrevo a llamarle AVE.

Al mismo tiempo, el tren Talgo ha rodado de nuevo por Extremadura, ya lo hizo en 1986, pero con idénticos resultados, retrasos acumulados y cerca de seis horas para llegar a Madrid.

También hemos conocido el informe del Club Senior de Extremadura, muy interesante, nos hablan de los primeros incumplimientos en los proyectos de construcción del «tren digno» de Extremadura.

Inmediatamente los señores de ADIF, replican diciendo que todo transcurre normalmente, que se están cumpliendo los plazos, y que las obras estarán terminadas en el año 2019 y la electrificación en el 2020. Pero como siempre, no hablan para nada respecto a la terminación total de la conexión Madrid-Badajoz por AVE, a pesar de que los expertos del Club Senior dejan claro que no se materializará hasta el 2025 o 2026, lo que muchos ya habíamos puesto de manifiesto y, hasta el momento, ni ADIF ni los responsables del Ministerio se habían atrevido a afirmar (www.el diario.es), 21/02/2011.

Además recomiendan que no se meta en medio ni el club Senior ni nadie, que para eso está una comisión mixta con la Junta de Extremadura y que los demás no pintamos nada, que nos debemos callar y esperar, vamos, como siempre, y así nos ha ido.

No obstante, analicemos cómo está la situación del tren en Extremadura y podremos tener referencias de lo que dice el Club Senior.

Ahora ya conocemos por qué se está instalando el ancho de vía ibérico (más ancho) en lugar del internacional, como se está haciendo en el resto de líneas de AVE españolas, para poder compatibilizarlo con los tramos de líneas antiguas, allí donde se acaba la nueva plataforma, que son muchos tramos. Esto añade otra dificultad al «corredor extremeño», y es su conexión con otras líneas AVE españolas.

Por lo que respecta a estaciones, en Mérida habría que haber hecho una nueva estación en la zona del 'bypass', en el término municipal de Esparragalejo, y al no existir, para llegar a la antigua estación habrá que recorrer 6 km. por vía antigua. En Plasencia habría que haber construido una nueva estación también, denominada Plasencia-Fuentidueña, tampoco se ha llevado a cabo y por ello habrá que recorrer 8 km por tramo antiguo. Lo mismo ocurre en Cáceres donde el trazado está por definir por lo que también habrá que recorrer de 8 a 10 km por vía antigua y en Badajoz, en donde la plataforma desaparece en Guadiana del Caudillo, también a 7 u 8 km de Badajoz. Además ADIF, a pesar de que está hecha la plataforma entre Mérida y Badajoz, indica que el trayecto se realizará por la vía antigua. Por eso Rajoy se apresuró a asegurar que próximamente se destinarán 20 millones de euros para la reforma de las cuatro estaciones, lo que quiere decir que las nuevas estaciones de Mérida y Plasencia, tendrán que esperar.

¿Qué estará terminado en el 2019? Si se terminan los tramos en obras de Cáceres a Plasencia, así como el acueducto sobre el Tajo, cosa que el Club Senior lo duda, independiente del tren que se ponga, no se podrán coger grandes velocidades, dudo que por encima de 100 km de media, al disponer de una plataforma abierta, con muchos tramos en vía antigua, mientras que el de Badajoz a Mérida se hace por vía normal. Un tren no puede coger grandes velocidades en tramos de plataforma AVE muy cortos.

Lo que parece que se va a intentar es que el llamado «Corredor Extremeño», según ADIF, se empiece a electrificar en el 2020 (todos los trenes de alta velocidad son eléctricos). Lo que no está tan claro es que se pueda terminar en el 2020, ya que con vía única en muchos tramos, con trenes circulando y debiendo hacerse pruebas, es muy difícil que se termine la electrificación en el 2020.

Está claro que con estas características, el trayecto de Badajoz a Madrid, es difícil que baje de 5 horas, incompatible con la actual red de AVE en España, donde los trayectos más largos desde Madrid se recorren entre 2 y 3 horas.

Es posible que estos tramos con el tiempo estén terminados, si no en el 2020 en 2021, y se resuelvan los estudios de impacto ambiental en aquellos tramos afectados, pero lo que no estará resuelto será el tramo Madrid-Oropesa. Lo que conocemos es que se ha adjudicado recientemente el estudio de viabilidad técnica y seguimos sin conocer por donde y cómo terminará el AVE extremeño, si en Toledo y a través del ramal entre Madrid y Toledo, o en Pantoja (AVE Madrid a Sevilla). Lo que sí está claro es que una vez se termine el estudio de viabilidad, habrá que realizar los proyectos, resolver las expropiaciones, adjudicar las obras, realizar las obras de plataforma, railes, sistemas de seguridad y electrificación, por lo que mínimo hasta 2025 0 2026, y a este ritmo de obras, es imposible que se pueda recorrer en AVE el trayecto Madrid –Badajoz o Lisboa-Madrid en trenes de altas prestaciones.

Ante todo lo anterior, sin tener certeza de muchos aspectos, entre ellos los últimos problemas con las subestaciones eléctricas para electrificar las vías, sin aprobarse los Presupuestos del Estado, y con cierta inseguridad política, en donde hay partidos que no quieren seguir con la Alta Velocidad, es recomendable que no bajemos en absoluto la guardia, que sigamos con las actividades y actuaciones públicas, sin olvidarnos del tren, si no queremos que se nos convierta en eterno el disponer de un tren medianamente decente, o llamémosle de altas prestaciones, entre Badajoz o la Comunidad Extremeña y Madrid.