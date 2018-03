Eugenia Benaín: Renovadora de la ganadería extremeña

En el año 2008 pasó del sector de la construcción -era directora financiera de una empresa inmobiliaria- al sector ganadero, como si una intuición femenina le hubiera alertado sobre la crisis que se avecinaba. Eugenia Benaín Romero (Cáceres, 1971) es en la actualidad directora general de Copreca Sociedad Cooperativa, que agrupa a 450 socios dedicados al cordero y la ternera principalmente en la provincia de Cáceres. Además, es la primera mujer en 25 años y única en el consejo rector (doce miembros) de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Lleva desde los 28 años en la alta dirección y no es fácil cerrar una cita con ella. Reconoce que trabaja 24 horas al día si se tiene en cuenta que por su puesto de gerente su teléfono suena en cualquier momento para solucionar alguna incidencia, incluso en fin de semana. Aún así, esto no le hace sentirse agraviada ni explotada porque asegura que cobra por ello. Sí señala que, si su salario no es mayor, se debe a que ha decidido seguir trabajando en Extremadura, porque es su tierra.

ALGUNOS DATOS Biográficos Madre de un hijo de 16 años, ella es hija única de una modista de La Haba y de un administrador de un complejo hostelero de origen hebreo. Estudió en el Colegio de las Carmelitas de Cáceres y después en el Instituto Norba Caesarina, de donde pasó a Badajoz, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura (UEx). Profesionales Entre 1996 y 2005 fue secretaria, auxiliar administrativo, administrativo, jefe de administración y directora financiera del grupo empresarial Magenta. Tras el doctorado se fue a Colombia como profesora externa en Gestión de pequeñas y medianas empresas. Entre 2005 y 2008 fue directiva de Toreum Promociones y Desarrollos Urbanísticos. De 2008 a diciembre de 2011 fue directora financiera de la sociedad cooperativa Copreca, en la que desempeña, desde enero de 2012, la Dirección General y desde enero de 2013, la gerencia. Además, desde julio de 2016 es vicepresidenta de Extraval; desde septiembre de 2015, consejera de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura; y desde junio de 2016, consejera del Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura en representación de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura.

Eugenia está contenta estos días y se debe a la lluvia. «Llevamos varios días maravillosos, y veo a los ganaderos, que lo han pasado muy mal, con otro talante porque este agua nos ha venido muy bien», dice la gerente de Copreca, con sede en Trujillo, que el año pasado facturó 18 millones de euros, y que está integrado en EA Grupo, una fusión extremeño-andaluza entre Oviso y Corderos del Sur, que comercializó 860.000 ovejas y 650.000 corderos, y llegó a facturar 75 millones, cifras que para ella son razones para acuñar una comparación muy gráfica: «El ovino extremeño en estos momentos juega, no en primera división, sino en 'champions'».

Sobre la huelga: «Discriminación hay, pero las cosas se demuestran trabajando, no paralizando un país»

Para Eugenia, que es hija única y madre de un chico de 16 años, hablar de cómo una mujer llega a un puesto de dirección en un sector tan masculinizado como la ganadería no es algo nuevo.

En los primeros años solía declarar que su caso era raro, dice mientras rememora lo «chocante» que resultó cuando una rubia como ella irrumpió en un consejo de administración solo de hombres.

Diez años después de conquistar los despachos directivos, afirma haber observado una evolución. «En Copreca ya hay tres mujeres consejeras y aunque he visto que, en el campo, la titularidad es frecuente que la tengan ellas, y la gestión, los varones de la familia, lo cierto es que, en los últimos años, he visto que cada vez vienen más socias a la cooperativa, aunque aún sea en un porcentaje mínimo».

Un sector envejecido

Otra cuestión que le preocupa -dice- es el envejecimiento del sector al que se dedica, sobre todo en el ovino. Acostumbrada a las cifras, explica que, si en 2015 había 150.000 ovejas en Copreca, el año pasado no se llegó a las 130.000.

«Y son animales que han salido de la línea de producción casi siempre por fallecimiento del titular de la explotación y porque no ha habido un relevo generacional.

A esto se suma que muchos pastores tradicionales se han ido, aunque se estén realizando iniciativas para paliar esto. Por suerte, en vacuno el censo ha aumentado, y se han incorporado ganaderos».

Para seguir empujando en el sector, uno de los proyectos de los que más orgullosa se siente Eugenia Benaín es precisamente una integración cooperativa en el sector bovino que ella impulsó en 2013 bajo el nombre de Bovies (Bovinos de España Sociedad Cooperativa).

Quieren comercializar el bovino pastero (más pequeño), y como socios fundadores empezaron en 2013 tres cooperativas extremeñas (Cooprado de Casar de Cáceres, San Isidro de Brozas y Copreca de Trujillo) junto a una de Andalucía.

«Es un proyecto al que tengo mucho cariño -señala- porque empezamos en 2013 facturando 4 millones, y en 2017 ya fueron 11 millones de euros y 2.500 socios», explica esta extremeña, a la que siguen tentando desde la política, un campo que, de momento, rechaza porque dice: «yo soy de decisiones rápidas».

La charla se produjo un día antes de la huelga feminista del pasado día 8. Eugenia no tenía pensado seguirla. «No iré por convicción, aunque pueda ver que haya diferencias salariales y discriminación en determinados campos. Lo que pasa es que pienso que la cosas hay que demostrarlas trabajando, no paralizando actividades o países», declara a sabiendas que será criticada por decir lo que piensa.

En su opinión, la fórmula para mejorar profesionalmente «se basa en una buena preparación y trabajo constante. Yo nunca he estado en el paro y me siento una privilegiada porque fueron mis padres quienes invirtieron en mi formación».