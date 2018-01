La región sube su presupuesto sanitario Miércoles, 3 enero 2018, 07:38

Extremadura ha aumentado el presupuesto destinado a sanidad para 2018, pero la cantidad per cápita, 1.422,37 euros, no alcanza todavía el nivel de 2010. El presupuesto sanitario por habitante y año en 2010 en Extremadura fue de 1.509,72 euros, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Las comunidades autónomas han incrementado en un 4,97% los presupuestos destinados a la sanidad, aunque solo once de ellas han superado el nivel de 2010, año en que se alcanzó el máximo.