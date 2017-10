La región busca turistas en China y Estados Unidos Turistas asiáticos en la plaza de San Jorge, en Cáceres. :: / HOY Extremadura busca hacerse un hueco en los tours internacionales por España ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 29 octubre 2017, 08:37

La próxima semana, una delegación extremeña cumplirá el plan que se gestó en Portugal y viajará a Inglaterra para participar en una feria de turismo que pone su foco en China. Es decir, en un mercado de casi 1.400 millones de habitantes. Ahí va a tirar la caña la Junta de Extremadura, que confía en ir haciéndose un hueco entre los escaparates de las agencias turísticas del gigante asiático.

«Lo más habitual es que los turisats chinos vengan a Europa en viajes organizados, para visitar tres países, que habitualmente son España, Portugal y Francia, y lo que queremos es incorporar a Extremadura en esos tours», explica Francisco Martín, director general de Turismo. O sea, que los turistas de ese país que paran en Madrid o en Toledo se acerque también a la región. «A finales de noviembre –anticipa el responsable del Gobierno regional–, ocho agentes turísticos chinos visitarán Plasencia, Coria, Cáceres, Trujillo, Guadalupe y la comarca de La Vera».

Es lo que en el sector llaman un ‘Fam trip’, esto es, un viaje con actores del sector turístico. Están tambien los ‘Press trip’, es decir, los viajes de prensa. También habrá uno de estos últimos para redactores de viaje chinos, que pasarán unos días entre Cáceres, Mérida, Plasencia y el Parque Nacional de Monfragüe. Además, la Junta participará en mayo del año que viene en una feria para profesionales en Shangai, que al igual que la cita de la semana que viene en Londres la World Bridge Tourismo 2018 EU-China Tourism Year), está organizada por Euroace (la asociación que agrupa a Extremadura con las regiones portuguesas de Centro y Alentejo).

«Alos turistas hay que ir a buscarlos, no caen del cielo», defiende Francisco Martín, que llama la atención sobre «el gran trabajo de planificación que hay detrás de todo esto». De hecho, él aclara que no es casual que la región decida apostar por unos países y no en otros. «China es un mercado inmenso y que crece espectacularmente –apunta el director general–, y tenemos que posicionarnos en él, decirles ‘¡Hola, estamos aquí’».

Los números

El año pasado, 374.755 chinos visitaron España, un once por ciento menos que en el ejercicio precedente, según el INE. Es una cifra pequeña comparada con los 2.001.813 norteamericanos que eligieron nuestro país como destino, una cantidad casi un ocho por ciento superior a la del año anterior. «7.300 turistas de Estados Unidos estuvieron en Extremadura el año pasado», detalla Martín, que define a este mercado, el estadounidense, como «el más potente para nuestra región entre todos los de fuera de la Unión Europea (los principales a escala comunitaria son Portugal, Francia, Reino Unido y Alemania)».

El apunte 261.453 Es el número de turistas extranjeros que visitaron Extremadura el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. 32,47% Tasa de incremento del turismo internacional en la región en 2016 respecto a 2015, según la misma fuente.

Esto explica que hace un par de semanas, una delegación extremeña pasara unos días en Washington, participando en una acción promocional basada en la gastronomía regional. «Durante una semana –explica el director general– ha habido un menú extremeño en Jaleo, el restaurante de José Andrés, y esto tiene un alcance muy grande, de hecho varias personas del sector se sorprendían de que hubiéramos sido capaces de conseguir algo así».

Al final, este tipo de acciones, lo mismo que las campaña promocionales, las reuniones con responsables de touroperadores o los viajes de prensa tienen un destinatario final claro:el turista. En este caso, el norteamericano, cuyo perfil en este capítulo es distinto al de China. «El de Estados Unidos es un turista cosmopolita, que hace varios viajes al año y sigue rutas, habitualmente con paquetes hechos a medida para grupos reducidos, con una duración de entre siete y nueve días para conocer sitios monumentales, porque mayoritariamente les atrae la Historia», desgrana Martín, que destaca otras acciones encaminadas a hacerse un hueco en el mercado norteamericano.

Entre ellas, el ‘show cooking’ (exhibición de cocina en vivo) en Union Market, los viajes de prensa de especialistas estadounidenses a la comunidad autónoma o la participación en unas jornadas profesionales en Nuevo México, con touroperadores norteamericanos y canadienses. «La promoción de un destino turístico –concluye el director general- tarda años en surtir efecto, pero estamos sentando las bases».