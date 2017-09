El rector insiste en reclamar más dinero para la universidad extremeña 00:54 El rector Segundo Píriz durante la investidura de los doctores. Al fondo, Fernández Vara. :: J. V. A. En la apertura del curso académico Segundo Píriz pidió más autonomía y el desarrollo de la Ley de Financiación «para salir del furgón de cola» J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Jueves, 7 septiembre 2017, 07:16

En la apertura del curso académico la cuestión de la financiación de la universidad suele ser recurrente. De nuevo este mes de septiembre, primero de una manera sutil durante el informe de la secretaria general y después a través del discurso inaugural del rector, la Universidad de Extremadura reclamó ayer más dinero para mejorar su competitividad.

En su intervención, la secretaria general de la UEx, María Isabel López Martínez, ofreció una batería de datos que empezó por el presupuesto de la institución, el cual este ejercicio se ha incrementado levemente -el 1,42%- hasta los 140 millones de euros. Sin embargo, añadió que el remanente de tesorería será negativo por falta de financiación de la comunidad autónoma.

Después el rector, Segundo Píriz, fue más directo. Habló de las penurias económicas de las universidades españolas en general, en las que echa de menos más inversión pública y privada, dijo con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sentado a su lado. Como era previsible, Píriz aprovechó para «solicitar el desarrollo de la Ley de Financiación Estable de la Universidad de Extremadura y su puesta en práctica. Contar con medios económicos conocidos, suficientes y adecuados a nuestras necesidades es un paso decisivo para salir del furgón de cola respecto a la financiación de las universidades públicas españolas y situarnos en el carril de la excelencia», declaró ayer durante el acto celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en Badajoz.

Según Vara, en la universidad del futuro no habrá títulos porque lo importante es el contenido

Píriz se basó en el ranking de Shangai, al que se refirió como «el particular via crucis del sistema universitario español» y en el que, un año más, no aparece ninguna universidad española entre las primeras 200, y si se indaga en las 15 españolas que sí aparecen entre las primeras 800 no está la extremeña. Además de la financiación, Píriz reclamó además mayor autonomía universitaria. «Necesitamos una nueva regulación, más bien desregulación», manifestó ante las autoridades presentes y los nuevos doctores y sus familiares.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pasó de puntillas por los mensajes anteriores del rector.

Restó la importancia de los títulos -«en la universidad del futuro no habrá ni títulos», dijo- y subrayó los contenidos y la mentalidad crítica que deben impregnar las mentes de los alumnos.

Vara se centró en el papel de la universidad en la sociedad y la huella que dejan los buenos profesores en las personas, por lo que criticó que en esta sociedad no importe que haya maestros en paro. Según Vara, «no se trata de reflexionar sobre qué universidad queremos tener sino qué país queremos tener». En base a esto, señaló que España produce lo mismo que en 2008 pero con dos millones y medio menos de empleos, un esfuerzo que recae sobre las espaldas de los trabajadores, denunció.

Hay que saber que durante la entrada de las autoridades medio centenar de empleados de la UEx se manifestó con pancartas reclamando mejores condiciones para el personal laboral universitario.

Después, el acto oficial comenzó con una lección inaugural. Este año la impartió Vicente Mellado Jiménez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación de la UEx, que habló de la importancia de saber enseñar.

También como tradición, se procedió a la investidura de los 67 nuevos doctores y se cerró el acto con la interpretación del 'Gaudeamus igitur', a cargo del coro de la Universidad de Extremadura dirigido por Francisco Rodilla.