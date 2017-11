El SES ha recibido 115 quejas por las nuevas ambulancias Imagen de varias ambulancias de la empresa Tenorio. / HOY Vergeles asegura que se ha solucionado un 80% de los problemas, pero PP y Podemos afirman que la situación es un caos REDACCIÓN/AGENCIAS Lunes, 6 noviembre 2017, 23:22

El Servicio Extremeño de Salud había recibido hasta este lunes 115 reclamaciones formales por el mal funcionamiento del nuevo servicio de transporte sanitario terrestre, que desde el pasado día 1 corre a cargo de la empresa Ambulancias Tenorio.

Según informa el SES, el mayor número de quejas han sido recogidas en el hospital de Plasencia (40), seguido del de Llerena (31). Después aparecen el de Zafra (13), Infanta Cristina de Badajoz (11), San Pedro de Alcántara de Cáceres (8), Coria (4), Mérida y Don Benito (3 en cada uno) y Campo Arañuelo (2). Además, añade, se han registrado quejas verbales y teléfonicas cuya cuantificación es imposible.

Mientras tanto, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, recalcó este lunes que la situación del transporte sanitario está «infinitamente mejor» tras las incidencias registradas en los primeros días desde la asunción de este servicio por Tenorio. Y añadió que se han puesto muchos más recursos en la central de teléfonos, con lo que tiene bastantes menos posibilidades de colapsarse. Aun así, este periódico trató ayer sin éxito de contactar con la central.

Vergeles insistió en que, a pesar de las incidencias, las urgencias han estado aseguradas y, además, el viernes pasado estuvo asegurada toda la atención con unos retrasos que eran mucho más razonables en rehabilitación, oncología radioterápica y consultas externas, que fueron los servicios que se vieron más afectados en el primer día. Agradeció la comprensión de todos los pacientes, a los que pidió disculpas por ese inicio que no ha sido fácil, ya que –como dijo– la empresa «no ha cogido las competencias en las mejores condiciones».

«A día de hoy, los retrasos ya son mínimos y se están circunscribiendo al ámbito de la rehabilitación en determinadas áreas de salud, como podrían ser Llerena, Coria y Plasencia, y yo espero que a lo largo de mañana seamos capaces ya de poder tener todo muchísimo más normalizado, aunque ya prácticamente el 80% de lo que fallaba la semana pasada, está solucionado», resaltó.

«Mi padre tiene que ir al hospital de Coria, para hacer rehabilitación tras romperse la tibia y el peroné. Desde que Ambulancias Tenorio ha asumido el servicio no le han recogido ni un solo día», explicó ayer el hijo del afectado, que prefiere no revelar su nombre. El viernes le aseguraron que una ambulancia pasaría a por él. No fue así. El domingo la familia volvió a contactar con la concesionaria y, según su versión, la respuesta esta vez fue que no tendría ambulancia ni ayer lunes ni hoy martes y que, además, «no saben cuándo irán, porque no hay ambulancias y hay asuntos más importantes que una rehabilitación».

El anterior concesionario se querellará contra quienes le responsabilicen de la falta de servicio

Pero el consejero valoró ayer que la empresa ha trabajado intensamente para intentar conseguir que mejoren estas cuestiones, además de llamar a la tranquilidad porque «nadie se está quedando sin tratamientos y nadie se va a quedar sin consultas».

Según Vergeles, además, «retrasos ha habido siempre y fallos de algún paciente ha habido siempre, a ver si es que ahora pensamos que en los veintitantos años de estar funcionando la otra empresa no ha habido que llamar de vez en cuando a la empresa para decirle: oiga haga usted esto o haga usted lo otro».

Alarmismo

En esta línea, la secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, pidió absoluta responsabilidad y compromiso a todos los partidos para que «abandonen los mensajes de alarmismo e intranquilidad» que –según indica– han trasladado a los extremeños a cerca de las «incidencias» del servicio de transporte sanitario.

No lo ve igual el PP. Su presidente regional, José Antonio Monago, dijo ayer que es bueno reivindicar un tren digno ya, pero pidió a Vara «ambulancias dignas ya» porque asegura que circulan sin documentos como los de los seguros y las tarjetas de transporte, y sin material como desfibriladores. «Desde que se comunica la adjudicación hasta hoy ha habido tiempo para planificar la puesta en marcha de este servicio».

Igualmente, la portavoz de Podemos, Marta Bastos, denunció el caos vivido la semana pasada. «Vemos cómo el Gobierno quiere vivir en una realidad paralela y lanzar su responsabilidad al resto de partidos». Subrayó que no pueden callar ante «una situación tan grave que afecta a la vida de las personas y a la salud de todos los extremeños».

En un comunicado, Tenorio respondió asegurando que todos sus vehículos están dotados del material necesario y su documentación está en regla. Admite que hay «un retraso en la carga de información por parte del consorcio de seguros en la base de datos centralizada a la que accede la Guardia Civil de Tráfico».

Finalmente, el Consorcio Extremeño de Ambulancias, anterior adjudicatario, está dispuesto a querellarse contra aquellos que le responsabilizan del caos en este servicio tras el nuevo contrato con Ambulancias Tenorio y recalca que los problemas que hay son «completamente ajenos» a esta entidad. En un comunicado, firmado por la exgerente del Consorcio, Eulalia Fontán, se eximió a esta organización de cualquier responsabilidad en el «colapso» que se está produciendo.