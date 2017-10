El SES ha realizado más de 350.000 pruebas de cribado de talón y sordera desde 1984 Prueba de sordera que se realiza a los bebés antes de las 48 horas de vida para descartar problemas auditivos. / :: FOTOS CASIMIRO MORENO Los recién nacidos son sometidos al test antes de las 48 horas de vida y en el 90% de los casos se confirma que, a priori, los bebés están sanos M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Domingo, 22 octubre 2017, 09:24

«Las pruebas del talón y de sordera que se realiza a los recién nacidos antes de salir del hospital tienen mucha importancia. Tanta, que sirven para detectar enfermedades raras que pueden afectar a los bebés el resto de sus vidas». Así de rotundo se expresa Jesús Remón, responsable del Centro Regional de Cribado, órgano que coordina la actividad de los cribados neonatales en Extremadura. Quizás el más conocido por los padres sea el de talón, pero también se efectúa el de sordera.

Desde que se creó dicho centro, en el año 1984, hasta el pasado 2016 se han hecho pruebas a 352.788 niños en Extremadura. De ellos, 663 han precisado tratamiento o estudio. Esto supone una ínfima parte, un 0,18%. O lo que es lo mismo, menos de dos casos por cada mil niños.

Centros de cribado hay uno por cada comunidad autónoma. El de Extremadura está situado en la octava planta del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz. Antes de su creación, sin embargo, los niños nacidos en la provincia de Cáceres habitualmente se derivaban a Salamanca, los de la provincia de Badajoz a Sevilla, y a los que tenían la suerte de nacer en el Hospital Materno Infantil de Badajoz se les hacían las pruebas en dicho centro.

El Centro de Cribado está en la octava planta del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz

Los expertos advierten de que hay enfermedades metabólicas que si no se detectan a tiempo con la prueba del talón y se tratan con prontitud pueden causar un deterioro muy grave en la persona. E incluso llegar a producir la muerte.

Con la prueba de la sordera se pueden detectar y diagnosticar precozmente problemas de audición en bebés, que se pueden solventar con tratamientos basados en la estimulación.

Este centro regional coordina tres ramas. Una son los usuarios, tanto las asociaciones como los pacientes. Por otro lado se encuentra la red sanitaria extremeña. Y además, también actúa a nivel político, pues está en contacto con las direcciones generales, la gerencia e incluso con el Ministerio de Sanidad. Este es el organismo que realmente coordina estos centros y de donde parten las directrices por las que se rigen.

La prueba metabólica, que se conoce de forma ordinaria como la prueba del talón, se realiza al bebé antes de su alta hospitalaria y en sus primeras horas de vida. Al pequeño se le pincha en el talón y la muestra que se extrae es derivada al Centro Regional de Cribado.

Tras extraer la sangre pueden ocurrir tres cosas: si los resultados son normales, se le envía una carta a la familia en la que se le comunica que todo está bien. La segunda posibilidad es que salga un resultado que los expertos en la materia llaman 'de nuevo estudio'. Esto quiere decir que no se ha detectado enfermedad, pero que tampoco hay que descartarla. En este caso, los bebés pasan a otro nivel. Se vuelve a derivar al centro de salud para que este vuelva a pedir una segunda muestra para ver si ha podido ser un problema transitorio. En el peor de los casos, lo que puede ocurrir es que se haya detectado algo y se necesite tratamiento. Esos niños son citados en la consulta de Jesús Remón, responsable del Centro Regional de Cribado. Una vez que se confirma que tienen cierta patología, estos bebés se suelen derivar siempre que se pueda al hospital más próximo de su domicilio. Se evita así el trastorno para el pequeño y su familia.

«Si detectamos un bebé de Plasencia con una hemoglobinopatía, que es la hemoglobina del tiroides que provoca el hipotiroidismo congénito, hablamos con el servicio de pediatría de esa ciudad para que le dé cita a ese niño y lo trate. Aún así, y de forma anual, desde el centro regional de cribado se le va a demandar a Plasencia información sobre el estado de ese niño para saber cómo evoluciona», explica Remón, quien añade que con estas pruebas de cribado pueden detectarse 17 enfermedades distintas en los recién nacidos, casi siempre patologías raras.

Por su parte, el cribado de sordera consiste en una prueba en la que se estimula al recién nacido antes de sus 48 horas de vida. Se le colocan al bebé unos cascos en los oídos para que ellos detecten sonidos. Al mismo tiempo se le ponen unos receptores neurológicos para ver si existe actividad nerviosa. Se emite un sonido y se comprueba si el nervio acústico responde.

Si es afirmativo, se garantiza que no hay ningún tipo de problema auditivo. Si por el contrario no responde, se le realiza una segunda prueba para confirmar que hay alguna alteración. Si en ese segundo test no responde a ese ruido, entonces es cuando se deriva al otorrino de su área sanitaria para que estudie su caso.

Remón también explica que puede darse el caso en el que un recién nacido aporte resultados normales en las pruebas de cribado y luego tener un problema, que puede ser causado por ejemplo por una meningitis o cualquier otra patología detectada de forma tardía.

Cuando las pruebas de cribado salen negativas o normales quiere decir que el bebé está bien y a priori no tiene ningún problema en un 90% de los casos. De hecho, si los niños nacidos en Extremadura el pasado año, según los datos que aporta Remón, no llegaron a los 9.000, de estos hubo un 10% que necesitaron un estudio. Hay que aclarar que muchos de estos casos no acaban en enfermedades. Puede ser que estos bebés sufran algún problema transitorio o tratarse de recién nacidos que son sometidos a controles periódicos y que solo necesitan un tratamiento.

No son obligatorias

Las pruebas de cribado del talón y de sordera no son obligatorias. Podría ocurrir que algún padre o madre se negara a que se la realicen a sus recién nacidos, pero nunca se ha dado. Al contrario, los progenitores deben saber que son pruebas indoloras y que no tienen efectos secundarios en sus bebés. Y lo más importante es que pueden detectar enfermedades que podrían llegar a ser graves para los pequeños.

Los padres tienen que dar un consentimiento informado de que se puede efectuar la prueba a su hijo. Al fin y al cabo son estudios genéticos con los que se extraen muestras secas y de las que se puede obtener cualquier tipo de información. «La muestra residual la tenemos conservada a 20 grados bajo cero. Y en la actualidad tenemos más de 100.000 guardadas en las que se puede hacer cualquier estudio que se quiera. De hecho, se nos piden para, por ejemplo, estudiar el caso de un niño que desarrolla una enfermedad en un momento determinado y se quiere saber si en el momento del nacimiento la padecía o no. En ese caso, tiramos de esa muestra congelada para hacer el estudio», señala.

Jesús Remón explica que el centro regional de cribado cuenta con la colaboración de todo el personal del Servicio Extremeño de Salud. «Las pruebas se realizan en los hospitales, por lo que se hace con su personal de enfermería, pediatría, ginecología... Si hace falta estudiar el caso, se ponen en marcha todos los servicios de pediatría hospitalaria. Y cuando el bebé necesita un análisis periódico de revisiones se deriva a su centro de salud, por lo que todo el personal de pediatría, matrona y enfermería de Atención Primaria también está a nuestra disposición», explica Remón.

Esta es la base de la pirámide. La cúspide son los profesionales que trabajan en el Centro Regional de Cribado. Este es el personal de laboratorio que analiza las pruebas, dos analistas y dos técnicos de laboratorio.

En el departamento de otorrinolaringología para hacer el cribado de sordera hay una enfermera, que es la que hace la prueba, y un otorrino responsable, que comparten esta actividad con otras muchas. También están dos enfermeros, dos administrativos y Jesús Remón.