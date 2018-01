Realidad virtual extremeña para comprar billetes de avión 04:34 Una empresa pacense ha desarrollado un sistema que permite conocer en 3D cómo es el interior de una aeronave antes de elegir asiento | La entidad, ubicada en el parque Científico y Tecnológico de Extremadura, acaba de firmar un contrato con una aerolínea internacionalREALIDAD ÁLVARO RUBIO Badajoz Miércoles, 31 enero 2018, 09:07

La distancia en línea recta entre Madrid y Ciudad de México es de 9.000 kilómetros. En total, 12 horas de vuelo aproximadamente. Ese es el viaje que, por motivos de trabajo, han realizado varias veces los responsables de la empresa Renacens, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Fundecyt), en el campus universitario de Badajoz. Lo han hecho en avión y no siempre de la forma más cómoda que les hubiera gustado. Factores como el poco espacio entre asientos o butacas no reclinables han hecho que su experiencia se convierta en algunas ocasiones en una auténtica pesadilla. Por ese motivo, en noviembre de 2016 decidieron ponerse manos a la obra para cambiarlo. Hoy, un año y tres meses después, están a punto de conseguirlo. Han creado '3D SeatMapVR', un producto enfocado a aerolíneas que permite conocer en realidad virtual cómo es el interior de una aeronave antes de efectuar la compra de un billete para un viaje.

Más El viaje de Renancens a Silicon Valley

Se trata de una aplicación que proporciona al usuario una vista detallada desde la posición exacta del asiento en el que viaja. Con ella se puede hacer una idea del espacio que tendrá, de los materiales que están hechos, del lugar en el que se sitúan las salidas de emergencia o de las ubicaciones de las ventanas, entre otros aspectos. Antes de montarse en el avión, puede saber cómo será por dentro. En definitiva, conocerá cómo será su viaje y sobre todo las características que tiene lo que está pagando.

Trabajadores de la empresa Renancens, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, con Joaquín Alviz en primer plano / C. M.

«En el mapa de asientos tradicional sólo ves las posición que te asignan pero no sabes cómo es, ni el espacio que vas a tener. Hay veces que incluso pagas más por un asiento especial y te encuentras que es igual que el del que va a sentado a tu lado que no ha pagado lo mismo que tú», apunta Joaquín Alviz, COO de Renacens, quien destaca que hasta el momento esta herramienta no existe en el mundo de las compañías de vuelo.

En la empresa trabajan 15 personas, la mayoría programadores y diseñadores gráficos

De este modo, será una entidad extremeña la responsable de que esta innovación se ponga en marcha por primera vez. «Hay programas que algunas aerolíneas han desarrollado para conocer cómo es el avión por dentro, pero muy pocos usuarios llegan a descargarlo, y si lo hacen, sólo lo ven una vez, no en el momento de cada compra de billete», resaltan desde Renacens, que ya ha mantenido contacto con unas 25 aerolíneas.

Actualmente están negociando con diez compañías y con una de ellas acaban de firmar un contrato. Se trata de una empresa internacional. «Por motivos de confidencialidad no podemos desvelar el nombre, pero sí adelantar que estamos en el proceso de producción», detalla Alviz.

Eso significa que en el primer semestre de 2018 despegará la realidad virtual en el proceso de compra de billetes de avión. Y lo hará gracias a una empresa nacida en la región. En ella trabajan una quincena de jóvenes. La mayoría estudiantes de la Universidad de Extremadura o de módulos cursados en esta comunidad autónoma. Muy pocos superan los 30 años de edad y en su gran mayoría son programadores y diseñadores gráficos.

En la pantalla de la izquierda, el panel con asinetos que aparece al comprar un billete, y a la derecha, el interior de un avión visto con la nueva herramienta / C.M.

Proceso

Por su parte, la generación del mapa de asientos se importa a un formato que sea compatible con la mayor cantidad de dispositivos móviles y navegadores. «No nos podemos permitir que una persona no pueda acceder a la aplicación por contar con un móvil un poco más antiguo o un navegador concreto», explica José Fernando Rodríguez, programador en el proyecto.

Han mantenido contacto con 25 compañías de vuelo y están en fase de negociación con diez

Una vez realizado ese trabajo, el siguiente paso es integrarlo en el propio motor de la aerolínea de una forma «mínimamente invasiva». Esto significa que cuando el cliente esté seleccionando su asiento se mostrará una pantalla de visualización 3D junto al mapa de butacas de la aerolínea tradicional sin que este proceso interfiera en su tiempo de compra, sino que añada valor a la experiencia.

El usuario no tiene que hacer nada diferente. Simplemente seleccionar el origen, destino y fecha como hace habitualmente y, cuando aparece el mapa típico de asientos en el que elige el lugar, se desplegará una pantalla con el interior del avión en 3D.

Desde Renacens confiesan que «lo más complicado es conseguir llegar a la tecnología que permita hacer compatible la aplicación con más del 90 por ciento de dispositivos y navegadores web». Aseguran que el objetivo es encontrar «el equilibrio entre lo que estás viendo y el tiempo que tarda en cargarse en la pantalla del dispositivo».

Esta herramienta es compatible con todo tipo de gafas de realidad virtual. No necesita modelos más caros como 'HTC Vibe' u 'Oculus Rift', si no que funciona con las ya conocidas 'Google Cardboard'.

Esta herramienta es compatible con todo tipo de gafas de realidad virtual

Tal y como explican desde Renacens, con esta aplicación pretenden hacer aún más fácil el proceso de compra de billetes de avión, además de mostrar al usuario cómo será su viaje. Precisamente eso es lo que intentarán explicar los próximos días 27 y 28 de febrero en 'Aviation Festival Asia 2018', una de las mayores ferias relacionadas con el mundo de la aviación. Se celebrará en Singapur y en ella se darán cita las mejores aerolíneas del mundo.