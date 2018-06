No quiero ser cónsul

Reconózcanlo: muchos de ustedes se han preguntado estos días si les podría haber pasado lo mismo que al ministro Màxim Huerta. Tomando café con quien aprecian, seguro que han comentado la posibilidad de que los hubieran nombrado cualquier cosa para tener que dimitir dos días después por una mancha inesperada en su hoja de servicios: aquella pequeña trampa en la declaración de Hacienda, aquel currículum en el que escribió que hablaba inglés perfectamente cuando la realidad es que no va mucho más allá del obladí, obladá, el IVA que pactó no pagar con el fontanero o la caja de preservativos que mangó cuando era adolescente y que luego no usó jamás, pero lo convirtió en un experto.

Ahora da miedo que te nombren algo. Las designaciones son regalos envenenados. Dices que sí solo por ver la cara de orgullo de tus padres y el gesto ruin de envidia de tus enemigos, pero como te descubran una mancha, tus padres dejarán de salir a la calle y para tus enemigos siempre serás el ladrón de preservativos.

Está muy bien que se vigilen las ilegalidades cometidas por cualquier cargo público, pero debería existir un organismo o procedimiento que revisara tu biografía al dedillo antes de aceptar el cargo y así impedir que lleguen bandoleros al poder, pero también evitar sorpresas desagradables a quienes nunca tuvieron conciencia de haber hecho trampa, pero la hicieron.

En Estados Unidos, los candidatos a un puesto público de alto rango son sometidos al 'vetting process', un examen riguroso y exhaustivo de su vida anterior, de su biografía laboral, tributaria y académica. Por ahora, no se investiga su trayectoria en esas redes sociales que están acabando con muchas carreras.

Si en España tuviéramos un mecanismo parecido, sería muy positivo porque garantizaría la honestidad de nuestros gobernantes, pero también evitaría el mal trago de quedar marcado por algún desliz de juventud que puede inhabilitarte para un cargo público, pero no para seguir viviendo en paz.

Como no existe ese mecanismo, los elegidos para la gloria deberán vivir en vilo unas semanas hasta que sus expedientes sean auscultados por unos y otros. Y no lo duden, todos tenemos algún cadáver en el armario. Hagan memoria y ya verán como encuentran algo. Yo voy a hacerla por si me nombran cónsul de España en Castelo de Vide, un cargo que me apetece y no me gustaría tener que dimitir a los tres días.

Veamos. Creo que me podrían acusar de terrorista. En septiembre de 2017, hizo 40 años que nos conocemos y estamos juntos mi mujer y yo. Lo celebramos en casa, tomando un té y releyendo mi primera carta de amor, escrita en 1977. En ella le contaba que mi amigo Juanjo tenía una novia nueva, pero que sus padres, asquerosos burgueses, se oponían a esa relación por ser ella de buena familia salmantina y él, un miserable becario de Torrijos. La relación corría peligro y yo, a mis 19 años, indignado ante aquel amor imposible, confesaba a mi mujer en la carta que a veces me entraban ganas de hacerme de los GRAPO. Nos dio la risa pues soy un cobardica socialdemócrata incapaz de ir más allá de Tierno Galván, pero supongo que quería impresionar a mi flamante novia con aquella estúpida barbaridad que hoy, en Twitter, me habría incapacitado para ser cónsul.

Pero hay más. Una vez, en Galicia, en la gestoría donde me hacían la declaración de Hacienda, rellenaron mal una casilla y me llamaron a la semana de la agencia tributaria para decirme que me faltaban 100.000 pesetas. Pagué y no hubo problema. Pero si me pillan en ese desliz, no tendría salvación pues nadie creería que la culpa fue del gestor. Para acabar, soy licenciado en Filología Hispánica, pero no tengo el título, solo tengo el resguardo. Acabé en 1980, pero aún no he ido a Salamanca a por el diploma porque paso de colgarlo en la pared. ¿Podré ser cónsul en Castelo de Vide? Mejor rechazo el cargo.