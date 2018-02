«Yo quiero que haya paz» Carlota Sánchez Molina y su profesora Inés Fernández junto a sus compañeros de clase. Abajo, imagen de su cartel, que ha sido premiado en la categoría de 7 a 12 años. :: c. moreno La Fundación Paz y Cooperación, que fomenta los valores humanos en la infancia, ha elegido su cartel en un certamen internacional Carlota Sánchez obtiene el primer premio en el concurso Mirando a las Estrellas EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Lunes, 5 febrero 2018, 08:16

Un cartel realizado por Carlota Sánchez Molina, alumna del colegio Ciudad de Badajoz, ha obtenido el primer premio en el concurso escolar 'Mirando a las estrellas', convocado por la Fundación Paz y Cooperación para fomentar en la infancia valores positivos que contribuyan mejorar el planeta.

La idea de participar en el concurso partió de Inés Fernández Paredes, que es profesora de Religión en el este colegio público ubicado en la barriada de Llera. Ella fue la que animó a sus alumnos a participar en el certamen convocado a nivel internacional por una fundación que cuenta con estatus consultivo especial de Naciones Unidas. «La propuesta era mirar a las estrellas y darnos cuenta de que el universo es común», explica la docente.

Esa idea fue la que trabajó en clase con sus alumnos. Los animó a realizar un mural que pudiese llegar a los niños. «En ocasiones se piensa que la clase de Religión consiste en rezar y en decir a los niños que vayan a misa, cuando en realidad lo que aquí se enseña son los valores que a todos nos unen, como la paz, la generosidad, el compartir o que el espacio es un bien común que nos pertenece a todo».

De ese modo consiguió que el universo se convirtiese en algo interesante, muy distinto a la idea preconcebida que aún tenían algunos de sus alumnos, «que entendían el universo como un lugar desconocido y misterioso en el que había extraterrestres que podían venir a por nosotros», explica.

Otro de los conceptos que trabajó hacía referencia a la necesidad de que la ciencia esté al servicio de las personas. «A los pequeños les llaman la atención muchas cosas, por ejemplo la idea de que un país no puede llegar a un planeta, poner su bandera y decir que es suyo».

Ideas como esas fueron maduradas por Carlota Sánchez Molina, la alumna de 9 años que ha obtenido el primer premio en el concurso de murales y lemas convocado a nivel internacional por la ONG Paz y Cooperación.

En su cartel dibujó a dos científicos junto a un planeta Tierra en el que fueron recortados sus continentes para que pudiera verse una segunda capa que, a medida que es girada, deja al descubierto a un astronauta, unas bombillas, un sol, un rayo y otros elementos relacionados con la ciencia.

El resultado gustó al jurado, que lo seleccionó entre todos los dibujos presentados por los niños de entre 7 y 12 años.

Finalmente, la entrega del premio tuvo lugar el pasado 30 de enero en el colegio Caude de Majadahonda (Madrid). Ese día se celebraba la jornada dedicada a la paz y Carlota recibió el premio de manos de Venkatesh Varma, embajador de India en España. «Su reconocimiento ha llenado de orgullo a toda la comunidad educativa porque permite exteriorizar la implicación de este centro con valores que son fundamentales para la sociedad», explica María del Mar Silvero, directora del colegio.

«Para nosotros es muy importante el trabajo en valores, porque los niños son el futuro y si no sembramos paz ahora no podremos recoger paz en el futuro», añade Gloria Izquierdo, jefa de estudios. «Ellos entienden la paz como no pelearse, llevarse bien y resolver los conflictos de forma pacífica».

Carlota Sánchez sabe muy bien cómo dar voz a esa idea y cuando se le pregunta por este concepto responde con desparpajo: «Yo quiero que haya paz, porque si no van a estar de un lado a otro haciendo guerras, robando, haciendo atentados... Es mejor que todos vivamos en paz».