Pablo Calvo: El puente de piedra

Estoy sentado en el apartadero de un puente de piedra. La noche es templada y larga y lenta. Llega la música de un violinista de calle. No es el mejor músico, pero su melodía suena a mis oídos como si fuera el conciertino de la más afamada orquesta.

La chica asiática se sienta cerca de mí para escucharle. Lo mira, espera. Al cabo de un rato se levanta y se acerca al joven músico, en transición hacia una nueva pieza. Son dos extranjeros en medio de un puente en una noche de verano. Intentan hacerse entender. Ella busca sitio para dormir y él puede que sepa de un lugar barato, quizás le haga hueco en el suyo. Siguen hablando, luego él empieza a tocar otra melodía, en su funda aún hay pocas monedas. A mitad de la pieza, la chica sonríe un poco más, saluda y se va despacio.

Recuerdo entonces un momento de felicidad muchos años atrás: atravieso otro puente de piedra junto a mi hermano con nuestro trofeo de feria: un bastón gigante lleno de caramelos.

Las fiestas, puntuales en septiembre, alargaban cada año un verano que parecía gozosamente interminable. Los feriantes se colocaban siempre en la otra orilla del río, así que el largo puente era un camino de ilusión hacia las atracciones. No, era algo más: poder recorrerlo a pie, expulsados esos días los coches, sin adultos a tu lado ni horario estricto, era lo más cerca que estabas de sentirte mayor de una vez.

Dónde estará mi amigo de la calle, el que cambió de ciudad y solo volví a ver una vez más varios años después, él de pie frente a la noria, yo empezando a elevarme y a dar vueltas. ¿Te acuerdas de él? me gritaron. Nos miramos extrañados desde la distancia. Cuando bajé ya se había marchado.

Recorrer el puente sin adultos ni horario era lo más cerca que estabas de sentirte mayor

Cuando eres niño no existe la paciencia. Dónde estarán mis primeras botas de fútbol, las que solo pude ponerme una vez antes de que me castigaran por irme a jugar a la era con los mayores. Se había hecho de noche y no había regresado a casa. Ese era límite nunca pronunciado, hacerse de noche en los largos días del estío. Luego mis pies crecieron ajenos al castigo y las botas se quedaron para siempre quietas.

Pero el tren sí se movía, aunque lento y pesado es verdad, como si lo frenara la espesura de la noche. Casi un día entero para llegar a Barcelona, pero qué importaba. Mejor incluso. Un día y su noche asomado a la ventanilla del pasillo del viejo ferrocarril. Entre la oscuridad, el sonido y el blanco leve de las olas. Y en el amanecer, la primera visión del mar, todo el Mediterráneo delante de mis ojos por primera vez.

Sentado en el puente de piedra también intuyo el mar tranquilo en la distancia. Sigue la melodía, pero el músico aparece y desaparece entre la gente que camina de un lado a otro. Hablan y ríen relajados, algunos abrazados, los niños de la mano, todos con la piel bronceada o roja o naranja o negra.

De dónde vienen, dónde estará de verdad su casa. Juego a averiguarlo por sus rostros e intento escuchar alguna conversación perdida para saber su acento o su idioma. El violinista les resulta indiferente a la mayoría de ellos. Pasan a su lado sin prestarle atención.

Cuál sería aquel documental que grabamos en las piedras romanas. Bajad despacio y sin mirar al personaje, nos decían. Una y otra vez. Solo los niños cumplíamos obedientes, vestidos con demasiada ropa por exigencias de alguien. Los mayores se resguardaban en la sombra de los vomitorios, o maldecían al helicóptero que iba y venía por la polvareda que provocaba.

Era agosto del 78. Es verdad, demasiado calor. Un reportaje para el Ministerio de Cultura que nunca vi. Nos dieron 500 pesetas, pero no me acuerdo, eso lo dice la noticia publicada en el HOY. Sí recuerdo, cómo olvidarlo, la emoción de que te paguen por primera vez por algo que has hecho, por un trabajo.

Los vecinos, en cambio, preferían darnos melones si les ayudábamos a descargar. Melones piel de sapo, verdes y rugosos, apilados a cientos en un cuarto al fondo del patio. Y al final de la breve tarea, la recompensa que llevabas orgulloso a casa.

Pero hasta que llegaba el viejo Land Rover cargado con la cosecha del día, siempre al caer la tarde, jugábamos a la taba, a los bolindres, al balón o afinábamos la puntería tirando gomas a las salamanquesas cegadas por las farolas. Y los sábados sobre todo mirábamos.

Colocados en la acera frente a la discoteca de verano veíamos aparecer a ellos con moto y a ellas con falda. Luego cruzaban una puerta vedada para nosotros, con el interior hábilmente oculto por carteles de artistas. La música bullanguera que nos llegaba no servía para aliviar nuestra amargura por no poder formar parte todavía de aquella diversión. Ni de las motos. Ni de las faldas.

La chica asiática aparece de nuevo en medio del puente, pero el joven violinista ya se ha marchado. Ni siquiera he reparado en que había cesado su música, oculta en mi cabeza por los éxitos del verano de la infancia. La joven me mira, pero no sé qué decirle. Pienso que tengo que llamar a mi hermano.