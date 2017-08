El PSOE vuelve a las urnas para elegir ahora a sus dos líderes provinciales Arriba, de izquierda a derecha; Rafael Lemus y Ramón Díaz. Abajo, en el mismo orden; Miguel Ángel Morales y Rafel Pachecho. / HOY Cuatro candidatos, dos por cada territorio, se presentan al final en un proceso que concluirá el domingo 24 con las votaciones CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 31 agosto 2017, 23:18

Poco más de mes y medio después de que la militancia socialista confiara otra vez en el liderazgo regional de Guillermo Fernández Vara, el PSOE extremeño vuelve a meterse en otro proceso de elección interna. Ahora tocan las primarias provinciales. Arrancan formalmente este viernes 1 de septiembre con la apertura del plazo para presentar las precandidaturas. Unas elecciones que dirimirán si el diputado autonómico y senador Rafael Lemus, en territorio pacense, o el diputado regional Miguel Ángel Morales, en el cacereño, gozan o no de la confianza de sus afiliados tras cinco años de gestión como secretarios provinciales. El alcalde de Villanueva del Fresno, Ramón Díaz, y el regidor de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, son las alternativas.

Será el domingo 24 cuando algo más de 10.000 militantes del PSOE puedan votar. Unos 6.200 en la provincia de Badajoz y unos 3.950 en la de Cáceres. En los últimos congresos provinciales, celebrados en 2012, las distancias entre ganadores y perdedores fue mínima. Entonces no hubo elección directa por parte de los afiliados sino que los líderes se decidieron a través del voto de los delegados. En Badajoz, Lemus ganó por 15 votos a Díaz; en Cáceres, Morales derrotó a César Ramos por 22.

Una igualdad que puede repetirse en estas primarias... o no. Ninguno de los aún precandidatos (serán oficialmente candidatos pasado mañana) se atreve con cábalas. Lo que sí es seguro es que al no haber una tercera opción (ha habido intentos que no han cuajado), no habrá segunda vuelta porque alguno conseguirá el 50% de los apoyos imprescindibles para ser designados secretarios generales el mismo día 24.

«Cinco años es un tiempo más que suficiente para valorar lo que has hecho. Hemos recuperado las principales alcaldías y ganado más y además hemos contado con 1.000 afiliados más para hacer un PSOE mucho más fuerte», tercia Lemus, de 42 años, que sustituyó a Francisco Fuentes al frente de la secretaría general de la provincial pacense.

«Representamos una opción de cambio y renovación, libre de tutelas e hipotecas del pasado. No venimos a derribar muros sino a consolidarlos aunque sí tiraremos el muro de la puerta para que entren compañeros con sentimientos socialistas», añade Ramón Díaz, de 39 años.

Miguel Ángel Morales, de 54 años, defiende que «se ha pateado la provincia para conocer a todas las agrupaciones y sus militantes. Y eso te hace conocer perfectamente la realidad y el trabajo hecho y que los afiliados también te conozcan». Morales remplazó en 2012 a Juan Ramón Ferreira al frente de los socialistas cacereños.

Rafael Pacheco, 55 años, subraya que su candidatura surge de militantes que desaprueba la gestión de Morales y que «reivindica un partido de los afiliados para lograr un revulsivo que nos haga ganar elecciones en la provincia de Cáceres y recuperemos las ciudades».

Entre 120 y 360 avales

Tras la convulsa etapa nacional vivida con las primarias que devolvieron a Pedro Sánchez a la Secretaría General, el nivel de enfrentamiento interno se ha apaciguado en la formación que fundó Pablo Iglesias en 1879. Ya se vivió en el proceso regional con la victoria holgada de Fernández Vara y, aseguran los protagonistas, se volverá a repetir ahora en las primarias provinciales. Con todo, apenas ha tenido recorrido el discurso de algunas voces que planteaban candidaturas de integración entre los cuatro candidatos.

Lemus, Díaz, Morales y Pacheco necesitan el formalismo de conseguir un número determinados avales para ser candidatos. La normativa fija un mínimo pero también un máximo «para no tensionar el partido» inciden dirigentes socialistas.

En el caso de las elecciones primarias para la provincia de Cáceres, la horquilla es un mínimo de 120 y un máximo de 240 avales. En el caso de las de Badajoz, entre 186 y 372. A partir de este domingo se abre el tiempo de la campaña para conseguir apoyos de los afiliados del PSOE en unas nuevas primarias.