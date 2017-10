PSOE: «Somos transparentes, democráticos y nos sometemos al escrutinio de todo el mundo» Valentín García:. HOY Manuel Vázquez entrará en el Grupo Socialista en la Asamblea tras la renuncia de María Ángeles Ugalde E.P. Jueves, 26 octubre 2017, 12:47

Manuel Vázquez entrará a formar parte como diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura en sustitución de María Ángeles Ugalde, quien ha anunciado su renuncia a dicho puesto.

La nueva incorporación se formalizará en la próxima sesión plenaria que celebre la Cámara legislativa regional, ya el próximo mes de noviembre.

De este modo lo ha señalado en una rueda de prensa el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Valentín García, en la que -en referencia a la renuncia de Ugalde- ha anunciado que su formación ha introducido modificaciones en las responsabilidades y en la ubicación de sus diputados en el hemiciclo.

«Somos un grupo parlamentario transparente, democrático y por lo tanto nos sometemos al escrutinio de todo el mundo que quiera», ha dicho García, quien ha añadido que «no siempre sucede así con los cambios que ha habido en otros partidos y en otros grupos parlamentarios».

Preguntado sobre las «represalias» a las que alude María Ángeles Ugalde por parte de la dirección del Grupo Socialista como causa de su renuncia al cargo de diputada, tras haber apoyado en el proceso de primarias del PSOE en la región a Eva María Pérez (rival que compitió con Guillermo Fernández Vara por el puesto para liderar el partido en la comunidad), García las ha negado y habla de renuncia «por voluntad propia».

«Los socialistas somos gente necesaria pero prescindible. Tener 140 años de historia significa que esto ha sido una carrera de relevos donde muchos hombres han llegado y muchas mujeres a responsabilidades importantes dentro del partido y las han dejado», ha dicho.

«En el caso concreto ha sido por voluntad propia... me parece estupendo, le reconocemos su labor, su trabajo, su dedicación y por lo tanto no nos queda más que agradecérselo. Ha sido una decisión personal que respetamos», ha señalado.

«Los cambios normales, democráticos y transparentes, decididos con las normas que decidimos hoy exactamente iguales que las que decidimos a principios de la legislatura no pueden ser excusas... Si hay otras razones u otras excusas se exponen, pero no pueden ser estos cambios la excusa para nadie», ha sentenciado. «Por lo menos yo no comparto ninguna excusa de persecución a nadie», ha incidido el portavoz socialista.

«Todo el mundo ha podido votar lo que ha querido libremente en las primarias, todo el mundo... a nadie se le ha exigido que vote nada que no quiera, todo el mundo ha sido libre para posicionarse en las primarias del partido... eso no puede ser tampoco hoy una excusa, porque hay gente que votó a Pedro Sánchez y que pasó de la segunda a la primera fila", ha añadido Valentín García.

En este sentido, ha incidido en que los cambios introducidos en responsabilidades y ubicación de escaños dentro del Grupo Socialista «son absolutamente normales en cualquier grupo parlamentario».

«Todos los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista son iguales en derechos y obligaciones con independencia del nombre que tenga, o con independencia del número en el que fueran en la listas por la circunscripción de Cáceres o de Badajoz», ha aseverado; al tiempo que ha apuntado que «la dignidad de los parlamentarios del Grupo Parlamentario Socialista no se mide ni por el puesto en el que íbamos en dicha lista ni por dónde nos sentamos ni por las responsabilidades que tenemos», ha sentenciado.

«Las responsabilidades que tenemos son evidentemente eventuales siempre... Hoy somos portavoces, mañana no lo somos, hoy somos portavoces adjuntos, mañana no lo somos... hoy somos responsables de Educación y mañana somos responsables de Universidad y Formación Profesional y no creo que sea ningún demérito cambiar de portavocía... Son las normas democráticas que siempre hemos tenido», ha dicho.

En la misma línea, ha apuntado que los citados cambios se han regido por «las mismas normas» que desde el inicio de legislatura llevaron a la distribución de tareas y la ubicación dentro del hemiciclo de los diputados del Grupo Socialista.