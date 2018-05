El PSOE presenta 30 enmiendas a los PGE por 209 millones para la provincia de Badajoz Marisol Pérez, diputada del PSOE por la provincia de Badajoz en el Congreso:: HOY Los socialistas en el Congreso de los Diputados destacan las actuaciones en materia de carreteras o en la red ferroviaria E.P. Jueves, 3 mayo 2018, 14:33

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados presentará una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ascienden a casi 209 millones de euros de inversión en diferentes proyectos y planes de empleo en la provincia de Badajoz, entre los que cabe destacar actuaciones en materia en carreteras o ferroviarias.

La diputada socialista en la Cámara Baja, Marisol Pérez, ha presentado este jueves en rueda de prensa en Badajoz las 30 enmiendas que han presentado en el Congreso a los PGE por valor de 25,2 millones de euros para la provincia pacense, a las que ha añadido aquellas referidas a este mismo territorio enmarcadas en las enmiendas para el conjunto de la comunidad.

Pérez ha comenzado su intervención apuntando que, una vez presentados los PGE, los socialistas extremeños han presentado y han registrado ya en el Congreso de los diputados una serie de enmiendas «para recuperar las inversiones y las políticas» que han sido «recortadas» en estas cuentas por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Unos presupuestos de un gobierno «sin proyecto», «agotado por la corrupción y los escándalos» y «sin más interés que resistir», según la diputada, para quien «no dan respuesta» a los ciudadanos del país, ni de Extremadura, ni a los territorios, al tiempo que ha criticado que «de nuevo condenan a Extremadura al ostracismo» y a la provincia pacense «al abandono más completo».

De esta forma, ha sostenido que si ella fuera del PP «sin duda votaría las enmiendas del Partido Socialista», que contemplan para el conjunto de la región casi 310 millones y en concreto las 30 enmiendas para la provincia de Badajoz por 25.280.000 euros.

Sobre estas últimas, ha explicado que intentan «recuperar» la inversión en infraestructuras, la inversión productiva y educativa y generar «ayuda» para el proyecto extremeño de Economía verde y circular, para lo cual es «necesario» contar con un «buen» transporte, «buenas» carreteras o un «buen» ferrocarril, así como que los productos y producciones industriales extremeñas «tengan la atención debida».

Enmiendas

Marisol Pérez ha desgranado las enmiendas destacando la Autovía A-43 en el tramo Mérida-Ciudad Real en dos enmiendas de 1,5 y 2 millones de euros; el desdoblamiento de la A-81 Granada-Córdoba-Badajoz por 4 millones; y la conexión del Puerto de Huelva con la Ruta de la Plata por valor de 500.000 euros para poder dar «salida» a «todos esos productos tan importantes» del sur de la provincia.

También ha subrayado como «otra insistencia continua» de los socialistas en el marco de la Economía verde y circular y el turismo la revitalización de una zona «tan importante» como la de Herrera del Duque, donde «siguen sin cumplir el compromiso para trabajar sobre la Nacional 502 que va de Herrera del Duque a Talavera de la Reina» y que forma parte de las enmiendas del PSOE con una cuantía de un millón.

De igual modo, ha citado distintas enmiendas relacionadas con el transporte por ferrocarril y a la mejora de la línea convencional, como el tren entre Mérida y Puertollano por un millón; entre Zafra y Huelva por dos millones; o el tramo Zafra-Llerena de la línea entre Sevilla y Mérida por 700.000 euros.

Proyectos culturales y agricultura

Otras enmiendas se refieren a proyectos de patrimonio cultural como la rehabilitación para su uso del antiguo mercado de abastos de Badajoz, actual Edificio Metálico de la Universidad de Extremadura; la revalorización del conjunto megalítico de Valencia de Alcántara; o la excavación, consolidación y mejoras en seguridad en el yacimiento romano de Regina Turdulorum en Casas de Reina.

Pérez ha añadido otras enmiendas en clave agraria y ganadera como las relativas a los regadíos en Tierra de Barros y Monterrubio de la Serena; o a infraestructuras de la Feria de Zafra como el Centro del Porcino Ibérico y para la ejecución de la segunda fase del Pabellón de Cárnicas, este último un «compromiso» de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, junto con otra referida a la lucha contra especies invasoras como el camalote por 350.000 euros.

Así, ha cifrado el total de las enmiendas socialistas para la provincia en 25,2 millones, a los que ha agregado los 15 millones que correspondería a Badajoz del Plan de Empleo de Extremadura, los 60 millones que corresponderían a Badajoz de la Deuda Histórica y los 108 millones de la cuantía para la provincia de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía que recoge una inversión «extra» para la región del 1 por ciento.

Todo ello, ha hecho hincapié, suman 208.994.000 euros para el desarrollo cultural y industrial y para «hacer posible esa Economía verde y circular» en la región y la provincia, por lo que ha insistido: «si yo fuera del Partido Popular sin duda votaría las enmiendas del Partido Socialista, no valen declaraciones, no vale insultar y decir que si salimos los diputados como voceros que es lo que aconstumbran a hacer cuando no tienen argumentos».

Finalmente, Marisol Pérez ha expuesto que junto a estas enmiendas concretas el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una «alternativa» a los PGE que «recupera todos los recortes que durante siete años ha ejecutado el Gobierno de Mariano Rajoy» en dependencia, servicios sociales, en educación o sanidad que «trata de revertir» con un «gran impulso» a la educación, a la recuperación de las becas y con políticas activas y ayudas para los desempleados.