PSOE, Podemos y Cs exigen mejoras en la financiación regional sin condiciones Los tres grupos parlamentarios extremeños rechazan que este avance dependa de la aprobación de los Presupuestos del Estado EFE Jueves, 4 enero 2018, 07:35

mérida. Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura criticaron ayer que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vincule la mejora de la financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo aseguraron ayer en relación a la información que publica el diario El País, en la que se señala que el Ministerio remitió ayer una carta a las CC AA en las que relaciona esta mejora con la aprobación de las cuentas, actualmente prorrogadas.

Para el portavoz socialista, Valentín García, la carta de Montoro «es un chantaje y los extremeños no están para chantajes» y añadió que «haya o no haya presupuestos, la financiación autonómica de Extremadura debe verse mejorada».

A su juicio, «no puede ser que los vascos hayan visto mejorada su financiación y los extremeños no, no hay razones objetivas para ello y así lo reivindicamos». Valentín García destaca que no se entiende que si se está recaudando más impuestos, como asegura el Gobierno, no haya más dinero para las CC AA y recuerda que ya son cinco los años de retraso en la negociación del nuevo modelo».

El portavoz de Podemos Obed Santos señaló que Montoro «tiene la insana costumbre» de presionar a las regiones para que presionen a sus partidos «y se le haga el trabajo, pero ese no es nuestro trabajo, sino dar los servicios que los extremeños necesitan y no solucionarle la papeleta».

Santos indicó que Extremadura necesita financiación adecuada, que no la tienen desde hace mucho tiempo, con unos costes de servicios mayores que otras CC AA, y por ello no van a aceptar ninguna medida de presión que venga por parte del Ministerio o recorte en los ingresos que vengan para Extremadura.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, entiende que ya es un mal dato que estén prorrogados los presupuestos, y lamentó que «como siempre» el ministro de Hacienda se dedique a enviar cartas a las CC AA, algo que «es ya un clásico».

Espera que 2018 sea un año importante para la financiación autonómica y que desde Extremadura se vaya «con una voz única». Sin embargo, la portavoz del PP, María Ángeles Muñoz, distingue entre la negociación de los presupuestos y la financiación autonómica, aunque añade que en ambas cuestiones es necesario que «los del eterno no es no den paso al sí es sí», en referencia al PSOE.