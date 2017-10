El PSOE pide presunción de inocencia para las dos exconsejeras de Cultura Leonor Flores y Manuela Holgado durante su etapa en la Junta en la legislatura de 2007 a 2011 / HOY El portavoz de los socialistas extremeños, Juan Antonio González, señala que el partido cree en la división de poderes y sabe que la justicia hará su trabajo JUAN SORIANO Lunes, 23 octubre 2017, 23:18

El PSOE de Extremadura reclama presunción de inocencia para Leonor Flores y Manuela Holgado, exconsejeras de Cultura durante la legislatura 2007-2011, quienes están siendo investigadas por la gestión del Festival de Teatro de Mérida.

El portavoz de los socialistas extremeños, Juan Antonio González, señala que el partido cree en la división de poderes y sabe que la justicia hará su trabajo. Pero recalca que por el momento tan solo han sido llamadas a declarar en calidad de investigadas y confía en que puedan salir del procedimiento sin ningún problema.

González también recuerda que Flores y Holgado no ocupan en la actualidad ningún cargo público, por lo que no pueden asumir responsabilidades políticas. A su juicio, no se puede decir lo mismo del alcalde de Almendralejo, el popular José García Lobato, para quien también defiende la presunción de inocencia pero que, a su juicio, debería dimitir por la investigación abierta por un contrato municipal.

El PP culpa a Vara

Por su parte, el PP de Extremadura, como ya hiciera el pasado sábado, recuerda que fue el gobierno de José Antonio Monago el que denunció irregularidades en la gestión del Festival de Mérida y culpa de lo ocurrido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, también máximo mandatario de 2007 a 2011.

Para la portavoz popular en la región, Gema Cortés, Fernández Vara «calló, consintió y no fiscalizó», mientras que Monago mejoró la gestión y denunció los hechos irregulares.