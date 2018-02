El proyecto de regadío de Tierra de Barros enfila su fase definitiva Vides en espaldera en Almendralejo. :: hoy La redacción del proyecto y el plan de obras están a punto de licitarse y los trabajos arrancarían el próximo año CELESTINO J. VINAGRE Domingo, 25 febrero 2018, 09:23

Uno de los suelos agrarios más fértiles de la región, 1.500 familias dispuestas a asumir un alto coste para que sus explotaciones sean más rentables, agua garantizada de dos pantanos y un apoyo imprescindible de la Junta, que sacará a concurso en breve la redacción del proyecto y el plan de obra. Los trabajos empezarán el próximo año. Así está el proyecto de regadíos privados en Tierra de Barros, desatascado tras dormir casi en el sueño de los justos desde 1998. Pero la ausencia de compromiso financiero por parte del Gobierno (después Agricultura ha querido matizar su no) ha vuelto introducir incertidumbre en una de las iniciativas más deseadas y seguramente más necesarias desde el sector agrario extremeño. «El regadío en Tierra de Barros se hará, sí o sí, con ayuda del Gobierno o sin ella», mantiene Begoña García Bernal, consejera de Políticas Agrarias.

El 10 de diciembre de 1998, el entonces consejero de Agricultura, Eugenio Álvarez (hoy alcalde de Calamonte), anunció, tras una Conferencia Sectorial de Agricultura presidida por la ministra Loyola de Palacio, que el Ejecutivo regional apostaba por el regadío en Tierra de Barros y La Serena. Y fijaba fecha: se haría entre 2008 y 2016. Serían, se dijo, más de 60.000 hectáreas entre ambas zonas. En el caso de Tierra de Barros la cercanía del embalse de Alange (el de Villalba no existía aún) abarataría el proyecto.

ALGUNOS DATOS hectáreas de las 14.994 previstas pertenecen a Almendralejo. Alange es el segundo término con más superficie regable 3.124 hectáreas son los regantes comprometidos Son de doce municipios diferentes hectómetros cúbicos al año de las presas de Alange y Villalba Es el agua autorizada para regar

Para eso se buscó el acuerdo con el Ministerio. Había discrepancias de la Junta con el Gobierno de Aznar por enmendar el Plan Nacional de Regadío. En ese documento no aparecían los planteados en Tierra de Barros y La Serena. Y sin eso no contarían con financiación del Estado. Se trasladó a la opinión pública que había buena predisposición entre Madrid y Mérida para sacar adelante esos nuevos regadíos en Extremadura. Pero no hubo avance alguno.

En esta comarca no se pueden hacer más pozos y las producciones están muy condicionadas

A mitad de 2014, el Ejecutivo de Monago volvió a retomar la idea del regadío en Tierra de Barros. Mientras, se constituía la comunidad de regantes y se cerraba el número de agricultores dispuestos a participar. El nuevo Gobierno autonómico del PP llegó a elaborar un anteproyecto a finales de legislatura. Regar costaría 130 millones (primero se dijo 90).

En 2015, el PSOE de Guillermo Fernández Vara volvió a ganar las elecciones autonómicas. Asumió el proyecto. El 7 de septiembre de ese año Vara se reunió con los agricultores y el día 9 presentó el anteproyecto a la ministra Isabel García Tejerina, quien aseguró desconocer el plan. Tras avanzar en los siempre tortuosos trámites administrativos, la Consejería de Políticas Agrarias fijó su presupuesto: 195 millones.

6.700 parcelas

«El anteproyecto fue muy inexacto. No contempló el IVA ni el coste de las expropiaciones y tampoco llevaba el agua directamente a cada parcela del regante en cuestión, con lo que cada comunero debía costeárselo aparte. El coste real no estaba en el anteproyecto. En el proyecto de ahora, sí», resume Isidro Hurtado, presidente de la comunidad de regantes desde su creación.

La superficie regable del proyecto básico presenta una superficie de 14.994,14 hectáreas. Beneficiaría a 12 términos municipales de la zona central de la provincia pacense. Son los de Aceuchal (2.062,19 hectáreas), Alange (3.124,89), Almendralejo (3.984,89), Fuente del Maestre (583,47), Mérida (115,85), Ribera del Fresno (692,16), Solana de los Barros (634,30), Torremejía (524,46), Villagonzalo (7,05), Villalba de los Barros (1.405,96), Villafranca de los Barros ( 1.553,51) y La Zarza (305,62 hectáreas). En esos doce municipios viven unas 136.000 personas.

Más del 60% de las hectáreas regables, como se deduce de los datos, se encuentra en los términos de Almendralejo, Alange y Aceuchal.

Según la memoria del proyecto, se trata de mejorar un total de 6.743 parcelas, con una superficie media de 2,2 hectáreas. El 45,6% de esas parcelas presentan una superficie menor de una hectáreas y el 35% una superficie entre 1,0 y 2,5 hectáreas por parcela.

Actualmente el 63,4% de la superficie de esos terrenos está dedicada al cultivo de vid y el 36,2% dedicado al olivar.

Con el regadío, la distribución futura de cultivos prevista en la zona es la siguiente. Un 5% de la superficie sería para olivar intensivo; un 10% para superintensivo; un 10% para almendro y un 75% de cultivo de vid en espaldera. Es decir, se amplían a un cultivo de fruto seco como el almendro, de alta demanda y rentabilidad, las opciones de aprovechamiento agrícola gracias al agua.

Agua de dos pantanos

Para el riego de apoyo previsto se dispone de unos recursos hídricos de 41,47 hm3/año a través de una concesión tramitada para agua de riego en la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El agua procedería en su gran parte del pantano de Alange (34,72 hm3 /año) pero también es importante el embalse de Villalba (con 6,75 hm3/año de aportación). El estudio del proyecto dice que esos recursos hídricos están garantizados en un 82% de acuerdo con los marcados por el Plan Hidrológico vigente a fecha de 2016.

En todo caso, se subraya, a la hora de abordar la construcción de los regadíos, «se deberá verificar las garantías finales disponibles» de acuerdo con el Plan Hidrológico. Por cierto, el plazo de ejecución previsto para las obras contempladas en el proyecto es de cuarenta y ocho meses, esto es, de cuatro años, aunque se podría adelantar a poco más de tres en función de la actividad.

Isidro Hurtado y los otros 1.492 comuneros implicados siguen confiando en que se puedan regar esas casi 15.000 hectáreas previstas. Extremadura cuenta actualmente con 290.000 hectáreas de regadío, el 18% de la superficie agraria. Sin embargo, el regadío supone ya el 60% de la renta final agraria.

«Entre tener regadío o no la diferencia es tremenda. Se trata de poder competir mejor y crecer o tenerlo mucho más difícil y quedarnos con lo que tenemos. Además en Tierra de Barros tenemos el problema de que no se pueden hacer más pozos porque el acuífero no da para más. Es decir, dependemos del cielo más que nunca. Teniendo riego es otro mundo», relata Hurtado.

La transformación en regadío (por medio de un sistema de riego por goteo de alta eficiencia) que servirá para adaptar el sector agrícola a los nuevos escenarios de cambio climático, se resalta igualmente como beneficio. Además, por el mantenimiento e incluso mayor desarrollo de los cultivos se incrementará la capacidad de fijación de CO2, se subraya.