Protestas que a veces paralizan un drama y otras revelan trampas a la Administración Manifestación el pasado mes de mayo en Mérida frente a la residencia oficial de Vara. :: HOY REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 11 junio 2018, 08:01

Los desahucios suelen dar dolor de cabeza a los presidentes de la Junta, ahora a Guillermo Fernández Vara. A mediados de mayo miembros del Campamentos Dignidad y varias personas que podrían ser desahuciadas de sus viviendas acamparon en Mérida frente a la casa oficial de Vara en busca de una salida a su situación.

Al día siguiente, se paralizó el desahucio de una de ellas, Rosa González, de 32 años, madre de dos menores y vecina de la barriada de Las Moreras de Badajoz, hasta que se encuentre «una alternativa habitacional digna».

Sin embargo, las protestas frente a casa de Vara no cesaron. Hubo otra tras el desahucio el 29 de mayo de una familia que vivía en un piso social la avenida Eugenio Hermoso de Mérida. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales explicó que recuperó esa vivienda por no ocupación de la misma y conducta ilícita de la adjudicataria titular, la cual es propietaria de otra casa en la misma localidad y permitió que vivieran en la vivienda de la Junta dos familiares directos de ella. La Junta explicó además que de la recuperación se avisó oportunamente a sus familiares, que no manifestaron tener necesidad de alojamiento, y que la vivienda recuperada se adecuará para otra familia en lista de espera.