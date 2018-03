Proserpina es lago, no charca

Charca es voz onomatopéyica. Pronuncias la palabra y parece que estás arrojando una piedra al agua, hace «charc» y te invita a llamar al lugar charca. Pero eso es en Extremadura. En otras regiones, lanzas una piedra al agua, hace «charc» y dices que aquello es un lago, o sea, según el diccionario de la Real Academia, una gran masa permanente de agua depositada en una depresión del terreno. La charca, según el diccionario, sería un depósito algo considerable de agua detenida en el terreno.

¿Cuál es la diferencia entre lo grande y lo considerable? Pues quien sepa señalarla, sabrá también distinguir entre una charca y un lago. Yo no la sé, no distingo los lagos de las charcas, sin embargo, como buen extremeño, llamo a nuestras masas de agua estancadas charcas en lugar de lagos: prefiero la vulgaridad onomatopéyica al fino origen latino de 'lacus'.

Cada vez que voy a Mérida y escucho a la gente referirse a Proserpina como La Charca, me pongo malo. Que no se enfaden los emeritenses, ya sé que llaman a su lago o embalse La Charca con el mismo cariño con que en Cáceres llamamos a nuestro monte La Montaña. Pero hay una sutil diferencia: en lo de llamar montaña a una elevación de 500 metros hay un ansia de grandeza y un orgullo alpino tan enternecedor como exagerado. Sin embargo en lo de llamar charca al embalse de Proserpina hay demasiada humildad, así que dejémonos de falsas modestias: Proserpina es un lago.

Hace un par de sábados, estuve por allí celebrando el cumpleaños de una amiga. Aproveché para dar un paseo por la orilla de La Charca y, dejando a un lado el urbanismo loco y desmadejado que rodea el embalse, hay que reconocer que el lugar tiene unos atardeceres preciosos. Paseé por un bonito camino que bordeaba la orilla y me reafirmé en la sensación de que Proserpina es un lago. De charca, nada de nada.

Pensarán ustedes que da lo mismo ser charca que ser lago y que escribir sobre estas banalidades o leerlas es una manera de perder el tiempo como otra cualquiera. Pero no, no piensen eso, fíjense en cómo los extremeños andamos siempre enredados con lo de la falsa modestia y esa actitud es una rémora, un lastre, un impedimento para aspirar a metas individuales y colectivas más ambiciosas.

¿Se imaginan ustedes que al subir a Covadonga les mostraran aquella masa de agua de tamaño medio y les dijeran que es la charca de Enol? Pues como que no. Es más, si aquellos fueran las charcas de Covadonga, no creo que la Vuelta hubiera convertido esa etapa en una de las clásicas de la competición ciclista. XIV Etapa: Subida a las Charcas de Covadonga... Faltaría glamur y los ciclistas no pedalearían con tantas ganas.

Otro vocablo del gremio de las masas permanentes de agua es laguna (de menores dimensiones que el lago, según la RAE). También tiene su gracia. Ahí está la Laguna Negra de Soria con su misterio. Si se llamara la Charca Negra, pasaríamos del misterio al terror directamente, puro yuyu, aunque eso sí, mientras no se llame Charca Negra no aparecerá en Juego de Tronos.

Si viajan ustedes por Extremadura con Google Earth, podrán ir descubriendo charcas extremeñas que merecerían ser llamadas lagos por sus dimensiones espectaculares. Solo en el entorno de Cáceres, se distinguen los «lagos» de Los Barruecos, del Casar, del Cura en Alcuéscar, de Molano en Arroyo de la Luz... En el pueblo de mi madre, Ceclavín, hay una charca llamada de los Socialistas porque se iniciaron las obras durante la República, la Guerra Civil las paralizó y la democracia las culminó. Si fuera Lago de los Socialistas, provocaría comparaciones con el Lago de los Cisnes y el cachondeíto estaría servido. Así que charca.

Como ven, no es fácil esto de las charcas y los lagos. Pero lo cierto es que nosotros hemos optado por la humilde onomatopeya y los demás han preferido la elegancia latina. ¿No están ya un poco hartos de ser humildes?