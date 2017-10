La prórroga de los presupuestos, cada vez más cerca Vara y Monago se dan la mano en la Asamblea el 1 de abril del año pasado tras aprobarse entonces las cuentas de 2016. / Hoy Con el diálogo con el PP bloqueado y sin acuerdo con Podemos, el Ejecutivo no presentará nuevas cuentas hasta que el Gobierno central asegure los ingresos CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 13 octubre 2017, 23:31

Por cuestión de fechas pero también por el escenario político generado en España y también en Extremadura, gana muchos enteros la posibilidad de que la región no tenga nuevos presupuestos el 1 de enero. La prórroga de los ahora vigentes, pactadas por PSOE y PP, se atisba a la vuelta de la esquina. Una continuidad de las cuentas que supondría que la Junta se deba manejar de inicio en el próximo año con las mismas cifras de ingresos y gastos aprobados para 2017. Un condicionante evidente a la hora de desarrollar inversiones o planificar actuaciones por la Administración.

El artículo 78.5 del Estatuto de Autonomía habla de una fecha determinada para registrar en el Parlamento el proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura. Se explicita que la Junta debe presentarlo en la Asamblea antes del 15 de octubre del año anterior al de su vigencia. Se pone esa fecha para que, conforme a los plazos parlamentarios, haya cuentas regionales el 1 de enero de cada ejercicio.

El día 15 es mañana y el Ejecutivo ni siquiera ha aprobado el proyecto en Consejo de Gobierno. El Gabinete de Guillermo Fernández Vara asevera que sin presupuestos nacionales (que se prorrogan porque Rajoy no tiene ahora el apoyo del PNV) no puede confeccionar los extremeños porque le falta certeza en cuanto a ingresos. Además, la negociación entre socialistas y populares en la comunidad está en punto muerto, no hay sintonía sobre la reforma fiscal. Y tampoco se vislumbran avances palpables ni en materia fiscal ni en cuanto a presupuestos entre PSOE y Podemos, enfrentados en la legislatura por un historial de desencuentros, sobre los que todavía ni se han puesto a debatir.

Valoraciones

«No nos resignamos. Queremos tener nuevos presupuestos. Vamos a seguir negociando hasta el final con los grupos parlamentarios. Pero hay que recordar que el PP también prorrogó un año sus presupuestos mientras pactó otros con IU», afirma Valentín García, portavoz del grupo socialista en la Asamblea.

«Tampoco se puede dar como seguro que, por no haber presentado el proyecto antes del día 15, haya que prorrogar los presupuestos a partir del 1 de enero. La tramitación para sacarlos adelante se puede hacer en dos meses y medio con desahogo pero se puede abreviar y tramitar en poco más de un mes si hay acuerdo entre grupos», incide García.

«Da tiempo de tener nuevos presupuestos a pesar de no haber cumplido con el artículo del Estatuto si hay voluntad de tenerlos. Con nosotros se puede negociar, lo sabe el Gobierno de Vara, pero no planteando subida de impuestos», tercia Cristina Teniente, portavoz del PP en la Cámara autonómica.

En los dos primeros años de legislatura las cuentas se han prorrogado

El PSOE resalta que la continuidad de los presupuestos extremeños para 2018 no sería «ningún desastre. Desastre sería tener que manejarse con un presupuesto de Monago, con ingresos ficticios y con las cuentas desbocadas. Ahora hemos logrado sanear esas cuentas y diseñar unas reales que olvidan los durísimos recortes de antes en Educación, Sanidad o Dependencia. Sus servicios están garantizados», sentencia el diputado socialista.

«Que el Gobierno de Vara prorrogue las cuentas no es positivo. Hay que tener la aspiración de mejorarlas. Y más cuando tenemos casi cien millones más por el sistema de financiación y la economía crece y se generan más ingresos», replica la dirigente popular.

«Con las cuentas prorrogadas, ¿cuándo van a cumplir con los compromisos de la agenda del cambio (bajada de impuestos, entre otros aspectos)? Tenemos la sensación de que el PSOE tiene mucha confusión porque da un paso adelante y otro atrás con Podemos, y con el PP no puede ser porque quiere subir impuestos», sentencia Teniente.

En los dos primeros años de Ejecutivo de Fernández Vara, socialistas y populares consensuaron las cuentas, pero los caminos para conseguir ese objetivo fueron diversos.

En el primer presupuesto (el de 2016), PP se sumó a Podemos para tumbar en noviembre de 2015 el proyecto socialista. Arrancó 2016 con cuentas prorrogadas, las del Gobierno de Monago. PSOE y PP abrieron la negociación en enero y no cerraron un acuerdo plenario hasta el 1 de abril.

Apenas cinco meses después empezaron a negociar nuevas cuentas, las de este 2017, sin serios sobresaltos. Eso sí, se aprobaron con un pequeño retraso el 24 de enero. Por tanto hubo también prórroga durante menos de un mes.