Prohibido arriesgar

El curso escolar, político y social se acerca a su fin. De lo sucedido en Extremadura, me voy a quedar con tres detalles preocupantes y desalentadores. Uno de ellos sucedió en las Vegas Altas de Badajoz y consistió en una revuelta de padres de escolares que rechazaban el nuevo método de enseñanza que se estaba aplicando en un colegio público.

Me sorprendió mucho la protesta. Hay consenso general en que falla el sistema educativo español. Cuando se presentan las biografías de los paladines de la política, la cultura o la economía, es bastante común que aparezca una nota explicando que estudiaron en colegios con nuevas metodologías educativas y hasta el caso del chalet de Irene Montero y Pablo Iglesias nos ha enseñado que una de las causas de que escogieran esa zona para vivir era la cercanía a un colegio público con métodos innovadores.

Pues aquí, nada de nada, ofrecen a nuestros hijos la posibilidad de aprender a entender, a crear, a analizar en lugar de memorizar y mantener lo arcaico y nos oponemos indignados. No se trata de una anécdota, sino de una categoría demoledora: no queremos arriesgar, no queremos pedagogía avanzada, preferimos seguir anclados en lo de siempre, que es la mejor manera de seguir atrasados. ¿Emprender? Mejor, no. Quedémonos con lo malo conocido.

Ha habido otro momento desalentador este curso. En una entrevista en este diario a Eduardo Moga, que acababa de dejar la Editora Regional, el ya exdirector explicaba cómo era imposible avanzar en la edición de libros y su distribución, una imposibilidad que se podía extender a casi todo, por culpa de la burocracia, de las leyes de contratos, de la lentitud desesperante de la maquinaria administrativa.

Se trata de una queja general que escuchas en cualquier pueblo, en cualquier ambiente: políticos atemorizados por los controles kafkianos, funcionarios que extreman la prudencia por miedo a un error involuntario que acabe con sus carreras y Extremadura entera, supongo que también otras regiones, avanzando como un paquidermo, evolucionando a paso de tortuga temerosa.

Si en educación nos oponemos a cualquier método que rompa con lo consabido, mientras las élites buscan precisamente esos colegios vanguardistas, y si la burocracia complica los intentos de innovar, mal vamos.

Y para rematar el curso, tenemos el caso de las grabaciones a la directora de un colegio de Cáceres. El tema es demasiado delicado para simplificarlo. Hay muy pocos profesionales en la región especializados en autismo. Incluso en ciudades grandes como Madrid faltan especialistas. Pretender que los profesores se formen convenientemente para tratar estos casos con unos cursos en el Centro de Profesores y Recursos es una simpleza. Solo después de meses, incluso años, de formación se consigue una capacitación real. Poner cámaras en el aula... En fin, sin comentarios... Profesionales especializados en autismo explican que un especialista, en determinado contexto, podría incluso pronunciar algunas de las expresiones atribuidas a la directora del colegio, que no es especialista.

En conclusión, arrastrados por las redes sociales, hemos simplificado el tema de la directora y la alumna y el asunto requiere un cuidado y una templanza que sí está demostrando la administración educativa, a la que no se puede presionar.

Vivimos tiempos complicados y la culpa no la tiene la situación política, sino todos. O somos más permeables a las innovaciones... O nos sacudimos el yugo de la burocracia... O nos liberamos de las redes sociales... O Extremadura no tendrá solución.