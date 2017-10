«Los productos catalanes son españoles y un boicot afecta a todos» Vara se ha reunido esta mañana con empresarios extremeños:: BRÍGIDO El presidente de la Junta y empresarios extremeños recuerdan que el problema «se resuelve con la cabeza, no con las vísceras» CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 25 octubre 2017, 14:19

Mensaje unitario de la Junta y los empresarios extremeños ante el conflicto originado en Cataluña. El boicot a productos catalanes no solo no contribuye a una posible solución sino que lo agrava al extender las dificultades a otros sitios del país, en este caso, a Extremadura, gran productora de materia prima y que tiene en Cataluña uno de sus mercados principales. Lo mismo ocurre con la región catalana, que tiene a los productos extremeños como uno de sus principales suministradores. «El boicot hacia productos catalanes (en realidad, muchos sale desde Extremadura aunque la sede o la fábrica esté en Cataluña), no es solo pegarnos un tiro en el pie sino es un error estratégico de presente y futuro», ha insistido Guillermo Fernández Vara, que ha mantenido un encuentro con la patronal extremeña, representada por su secretario general, Francisco Javier Peinado, y varios empresarios extremeños. «Vetar productos en una economía globalizada en un error. Son tiempos para actuar con la cabeza, no con las vísceras», ha remarcado el presidente extremeño, quien ha remarcado que los políticos deben trabajar «pensando en el bien general y no pensando en lo que puede significar su decisión en unas próximas elecciones».

«Los productos catalanes son productos españoles y en muchos casos, en toda su cadena de producción, desde su origen hasta pasando por mano de obra, son algo que afecta no solo a una comunidad sino a muchas porque estamos en una economía globalizada», ha agregado Peinado. La Confederación de Empresarios de Extremadura ha indicado, de otra parte, que si una empresa catalana, «por su propia voluntad y elección», decide instalarse en la región sería recibida «con los brazos abiertos. Tenemos la materia prima, tenemos al personal cualificado. Tenemos las condiciones adecuadas no ahora, por el conflicto catalán, sino desde hace tiempo», ha expresado el portavoz del empresariado regional. Además Peinado ha reivindicado el papel de Extremadura en el desarrollo catalán al «ceder cuotas de infraestructuras y aportar el capital humano».

El impacto de un incipiente boicot a productos catalanes, como se está animando a hacer desde distintos ámbitos y redes sociales, todavía no es visible pero, de confirmarse, sería evidente a medio plazo. «No tenemos datos porque, en nuestro caso, los contratos de tomate ya están firmado pero sería visible si esto no se soluciona. La guerra la han creado los políticos y son ellos quien debe terminarla, resolverla», ha indicado Domingo Fernández, presidente del grupo cooperativo Acopaex y de la empresa que produce tomate y fruta bajo las marcas de Apis y Fruco, con sede social y fábricas en Extremadura.

Fernández Vara ha vuelto a insistir en que el problema de Cataluña no se resuelve con dinero «porque se ha demostrado a lo largo de la historia» y ha recalcado que tampoco se resuelve generando desigualdades que afecten a otros territorios de España. Además, el presidente de la Junta se ha referido a las balanzas fiscales y se ha preguntado si cuándo cambien por la salida de las empresas de Cataluña, estas seguirán siendo válidas como hasta ahora, como han venido esbozando los independentistas para crear un discurso justificativo del soberanismo.