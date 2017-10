El Procés habla portugués

Año 2005. Palacio de Congresos de Mérida. Se celebra Ágora, el debate peninsular. La organización me ha encargado escribir la crónica de las sesiones. De cuanto allí se dice, me llama la atención que haya portugueses que defienden invertir en un nuevo aeropuerto antes que en el trazado del AVE porque los aviones permiten salir de Portugal sin pasar por España.

En los debates, se comenta el esfuerzo de Cataluña para entrar comercialmente en Portugal y las visitas de Jordi Pujol y de embajadas comerciales y culturales catalanas. Son bien acogidas por los nacionalistas lusos, que ven en Cataluña a la nación hermana gracias a cuya ayuda indirecta Portugal ganó la Guerra de Restauración y se independizó de España.

La independencia de Portugal está relacionada con Cataluña. El mismo año, se produce en ambos lugares un levantamiento contra la monarquía española. El 7 de junio de 1640, los segadores se rebelan en Barcelona y asesinan al virrey de España, Conde de Santa Coloma, en una playa cuando intenta huir. Seis meses después, el 1 de diciembre, el secretario de estado Miguel de Vasconcelos es asesinado en Lisboa por los rebeldes portugueses tras esconderse en un armario. Lo sacan, lo matan y lo tiran por el balcón.

La revuelta catalana fue sofocada con las mejores tropas de la monarquía española, pero la revuelta de Portugal triunfó gracias, en gran parte, a que el rey de España prefirió atender a Cataluña y a la guerra con los franceses antes que a Portugal, donde luchaban tropas menos profesionales (hasta 1659, fundamentalmente milicias locales extremeñas) mal dirigidas por generales inútiles. En 1668, Portugal consigue su independencia de la Corona de España y siempre se han sentido agradecidos a Cataluña.

Es necesario retrotaerse a aquel convulso siglo XVII para entender las embajadas culturales y comerciales catalanas de 2005, pero también es necesario conocer ese período histórico para comprender la actitud de una parte de la prensa portuguesa al informar del Procés. Porque en la última semana, se ha hablado mucho de cómo los grandes diarios franceses, ingleses, italianos, alemanes y norteamericamos han empezado a comprender la postura del gobierno español sobre el Procés. De la prensa portuguesa, sin embargo, se habla poco, como siempre. Son los más cercanos, pero parece como si Correio da Manhá, Público, Jornal de Notícias o Diário de Notícias no contaran.

En Correio y Jornal, las crónicas son bastante matizadas y recogen las voces de partidos y medios de uno y otro color, así como las declaraciones del Gobierno y del Govern. Sin embargo, en Público, varios columnistas lusos, algunos de los cuales confiesan que asisten a las manifestaciones independentistas y disfrutan en ellas, suscriben los mismos postulados de la CUP, comparan el procés con Venezuela y Turquía y mezclan al PSOE, al PP, a los magistrados y a Vargas Llosa con la extrema derecha. Uno de sus columnistas de referencia ha escrito que Portugal debe apoyar la cuestión catalana en recuerdo de la «ayuda» catalana de 1640. Su director, David Dinís, sin embargo, mantiene una postura equilibrada y plural.

Su corresponsal en Barcelona apuesta claramente por los secesionistas. Un ejemplo: en su crónica del pasado domingo, recogía declaraciones de Romeva, describía la rebelión en el PSOE, recordaba a Companys y recogía frases de artículos del periódico independentista Ara. En la crónica del día anterior, refería la dimisión de Núria Parlón de la ejecutiva del PSOE, recordaba a Franco, recogía solo opiniones de constitucionalistas «en contra» del 155 y declaraciones de Puigdemont, Forcadell, el portavoz del PDdeCAT, Echenique y socialistas críticos.

En cuanto a Diário de Notícias, los titulares no descarrilan: «O pior ataque desde que Franco aboliu a Generalitat... Golpe de estado de facto (el 155)... Rajoy converteu-se no Orban do Sul da Europa...». El Procés habla portugués.