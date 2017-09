«El problema viene cuando el coche está mal mantenido» Javier Aguilar, mecánico, en su taller de Badajoz. / CASIMIRO MORENO Javier, mecánico de Talleres Aguilar, señala que entre sus clientes hay coches muy viejos, pero que no tienen tantos kilómetros J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Domingo, 17 septiembre 2017, 08:23

Javier Aguilar es mecánico en Badajoz y en su opinión es el mantenimiento, y no que un coche sea muy viejo, lo que incide directamente en la seguridad del vehículo. «Un coche no deja de ser una máquina y muchos de sus componentes son imperecederos. El problema viene cuando está mal mantenido, entonces se convierte en un coche que no es fiable. Ocurre porque a veces el dueño lo va abandonando y luego el coste de repararlo es más alto».

Este especialista, socio de Talleres Aguilar, explica que en Badajoz se hacen pocos kilómetros o al menos eso ha detectado él en los años que lleva como profesional. «Entre mis clientes yo veo que hay coches con muchos años, pero en realidad tienen pocos kilómetros, no sé si es porque aquí la gente no viaja tanto, pero he visto coches con quince años que tienen solamente 60.000 kilómetros y entonces el coche está muy bien».

Según dice, hay un conjunto de piezas que conviene revisar periódicamente para que un coche que va sumando años de antigüedad siga siendo seguro cuando sale a carretera. Aguilar habla de la dirección, la suspensión, los frenos y los neumáticos, aunque reconoce que es lógico que un coche de hace catorce años no frene de una manera tan eficaz como uno comprado en este 2017.

Sobre lo que sí alerta es sobre las emisiones. «En esta cuestión la normativa es cada vez más exigente, de modo que un coche de 2005 siempre va a contaminar mucho más que uno de 2016, además de gastar mucho más, pero al particular esto le suele dar igual», señala este mecánico pacense.