Preocupación entre los extremeños en Cataluña: «Han sido meses duros»
J. LÓPEZ-LAGO
Martes, 19 diciembre 2017, 23:04

«Mi madre y mucha gente emigrante como ella dice que nunca se habían acordado tanto de Extremadura. Han sido meses duros», decía ayer Juan Carlos Fuentes, de 35 años, desde El Vendrell, un pueblo de 36.000 habitantes de Tarragona. Sus padres son de Villargarcía de la Torre.

Este joven, igual que Francisco Torres, está convencido de que este jueves en Cataluña votará más gente de lo normal. Francisco será uno de los que acuda con su papeleta a la urna. Este hombre de 70 años es de Peraleda de Zaucejo (555 habitantes, Badajoz), pero sus padres emigraron cuando él tenía ocho años. Jamás ha cortado el vínculo con Extremadura, tanto es así que preside la asociación cultural de Peraleda nuestra Señora de Fátima con sede en Sant Boi de Llobregat, una población ubicada a doce kilómetros de Barcelona.

«Entre la gente mayor hay muchos con miedo a perder las pensiones» juan c. fuentes, el vendrell

«En otras asociaciones de emigrantes han acabado mal por la política» francisco torres, sant boi

Tienen 296 familias asociadas y sus dos actos más potentes del año, las migas del primer domingo de marzo y la romería del 13 de mayo, tienen un poder de convocatoria que ronda las 1.500 personas. Pocas personas como él para pulsar el ambiente preelectoral entre los emigrantes extremeños, partidarios la inmensa mayoría de que Cataluña no se separe España. «La gente está intranquila. Espera que no se cumplan las encuestas que dan un empate, por lo que volveríamos a dar un paso atrás porque dicen que nadie quiere pactar con nadie».

Juan Carlos Fuentes, que preside la Asociación Cultural de Extremadura El Vendrell, también habla de «incertidumbre» de cara al 21-D. «En el grupo de baile en el que estoy había gente que nunca votaba y esta vez van a votar a algún partido constitucionalista debido a sus raíces», afirma convencido alguien que considera que su asociación es un granero de votos del PSC.

125.000 votos, más del 2%

Cataluña vive mañana un día decisivo con unas elecciones autonómicas que determinarán si los independentistas son o no mayoría en el parlamento catalán. En torno a 125.000 extremeños están llamados a votar. Son poco más del 2 por ciento del censo electoral, un porcentaje que ahora mismo nadie desprecia teniendo en cuenta que las encuestas prevén máxima igualdad entre los dos bloques, el que quiere la secesión y el que prefiere que Cataluña siga en España.

«En la órbita de las asociaciones de emigrantes predomina el no independentismo, aunque sí aceptamos un referéndum de consulta. Se han hecho mal las cosas, tanto por el Gobierno catalán como por el español, y hemos visto cómo crecía el independentismo. Si hace cuatro o cinco años haces esa consulta sale un ‘no’ rotundo», afirmaba ayer a título personal Francisco Torres, que además es vocal de un órgano de la Junta de Extremadura, el Consejo de Comunidades Extremeñas en el exterior, representando a Cataluña.

Hay que decir que en esta comunidad hay 20 asociaciones de emigrantes extremeños con unas 5.000 familias adheridas en total, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona, que es donde menos apoyos recaba el secesionismo.

El PP extremeño manda 67 apoderados El Partido Popular no tiene gran implantación en Cataluña, por eso cuesta que en cada mesa electoral haya afiliados o simpatizantes dedicados a vigilar la jornada electoral. Por primera vez, el PP extremeño colaborará activamente en unos comicios en Cataluña, a donde viajan 67 apoderados, entre los que se encuentran desde el presidente del partido, José Antonio Monago (que ya estuvo haciendo campaña el pasado fin de semana), a diputados nacionales y provinciales, senadores y alcaldes extremeños.

Según el presidente de la federación que las agrupa a todas, Manuel Guerrero, con raíces en Azuaga, «la gente independentista nos respeta y pase lo que pase seguiremos existiendo y haciendo nuestro trabajo. El problema está en la sociedad y, la verdad, si en el resto del país la gente está cansada, aquí estamos agotados».

Torres hace tiempo que tomó la decisión de no mezclar política y deporte con la entidad que preside en Sant Boi. «He visto que en otras asociaciones de emigrantes han acabado mal por esto y tienen problemas entre ellos. No hay que olvidar que muchos de los hijos son independentistas. Diría que entre la juventud que pertenece a nuestra asociación el 10% lo son», calcula este extremeño, que reconoce que los últimos meses han sido difíciles, sobre todo en días ‘calientes’ como el 1 de octubre. «Yo he tenido que romper con amistades íntimas porque nos acaloramos unos y otros y al final decimos cosas de las que luego nos arrepentimos».

Fuentes nació en Cataluña, pero es incapaz de hacer un pronóstico. «Hay mucha incertidumbre de cara a las elecciones. Entre la gente mayor hay miedo a las pensiones y algunos han preguntado por el Plan Retorno de la Junta de Extremadura. Esto teniendo en cuenta que hay muchos hijos de socios que son independentistas. Por eso, en Nochebuena está prohibido hablar de política».