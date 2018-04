la precampaña ya está aquí

Si tenían alguna duda, despéjenla. La precampaña electoral esta aquí. En Extremadura y en España. La sosa legislatura que hemos vivido, estos tres años en que Fernández Vara ha sorteado su minoría en la Asamblea con la habilidad para pactar a derecha e izquierda, se ha acabado. Podemos y PP se han despertado del cómodo sesteo en que han vivido y han empezado a disparar a la gestión socialista. En las últimas semanas han tomado como diana política la situación de la sanidad. Las listas de espera, tan incómodas para cualquier gobierno, son un buen argumento para tratar de avivar el descontento entre la ciudadanía. ¿A quién le gusta que le retrasen durante meses una prueba médica o una operación?

¿Ha empeorado la sanidad extremeña desde que la gestiona José María Vergeles, como aseguran Monago y Jaén? HOY publica en estas mismas páginas un análisis de la evolución de las listas de espera en los últimos siete años. Saquen ustedes conclusiones. La mía es que probablemente la situación no es ni tan buena como pretende el consejero de Sanidad ni tan catastrófica como dibuja la oposición. Pero no solo importan las listas de espera. En los últimos meses se multiplican las noticias que encienden alertas: falta de cardiólogos en Navalmoral, de pediatras en Plasencia, de dermatólogos en Mérida… La explicación es siempre la misma: los médicos no se improvisan y cuando uno coge una baja o se marcha no es fácil de sustituir. No hay especialistas en paro de los que tirar. Y cuando los hay el sistema da lugar a que se marchen a otras comunidades porque se les ofrecen unos contratos insultantemente precarios.

Sin embargo, con ser importante, no estoy convencida de que vaya a ser la gestión sanitaria la que determine quién gana las elecciones en Extremadura dentro de un año.

¿De qué factores depende entonces el resultado? Si aceptamos como bueno el principio de que las elecciones las pierde quien gobierna, y suele ganarlas si no comete errores garrafales, podría esperarse que Vara volviera a ganar. Siempre, eso sí, que en este año el PSOE extremeño no sufra ningún 'accidente' importante.

En cualquier caso, el mapa electoral extremeño está tan ajustado (hay solo dos diputados de margen entre socialistas y populares) que nadie puede estar seguro de que tiene la victoria en su mano.

Cualquier factor que distorsione la aparente calma actual puede inclinar la balanza para uno u otro lado. Incluida la situación nacional.

La pregunta que se hace todo el mundo en los últimos meses es cuánto va a crecer Ciudadanos en Extremadura. Porque se da por sentado que va a crecer. Aquí no se conocen encuestas independientes que nos permitan atisbar qué se está cociendo en el electorado extremeño, pero se especula mucho sobre cuántos diputados pueden darle Inés Arrimadas y Albert Rivera, que no se presentan por Extremadura, a su partido en la región. ¿Cinco, seis, diez? Y con quién pactarían esos diputados en el caso probable de que su voto fuese decisivo para hacerse con la Presidencia de la Junta? ¿Con Monago, con Vara? ¿Le darían su apoyo al ganador de las elecciones o entrarían en una subasta que ganaría quien más cargos ofrezca?

Otra incógnita: ¿hasta dónde le afecta a las posibilidades del PP extremeño el desastre que hay en el PP de Madrid? No sé si influirá mucho, pero casos como el de Cifuentes no ayudan a sumar votos en Badajoz o Cáceres. El panorama nacional lo contamina todo. El cutre escándalo del máster y el hurto de las cremas de la expresidenta de Madrid, tan mal resuelto por Mariano Rajoy, estará más que olvidado dentro de un año, pero ya habrá hecho mella, incluso inconsciente, en el ánimo de algunos electores. Una de las desventajas (para el PP) del escándalo Cifuentes es que todo el mundo lo entiende: tanto la falsificación de notas para conseguir un título como el vergonzoso hurto en el supermercado. La escena del vídeo con el guarda jurado muestra uno de esos errores que se perdona si la protagonista es una quinceañera atolondrada, pero no si ha cumplido cuarenta y tiene un cargo público y un sueldo oficial.

Una de las características del escenario político nacional es que solo un partido, Ciudadanos, está en alza. Los tres restantes bracean para no hundirse en las expectativas: el PP y sus problemas con la corrupción; el PSOE de Pedro Sánchez y su falta de un liderazgo social; y Podemos, tocado por unos líos internos nada edificantes.

Es probable que ninguna de esas circunstancias determine al cien por cien los resultados en Extremadura, pero sí influirán. La incógnita más interesante es averiguar si el éxito que las encuestas le auguran a Ciudadanos en España se trasladará a regiones donde el partido de Rivera tiene escasa estructura y hace fichajes que no encarnan la renovación. Y, unido a esto, a quién le 'robará' los votos y cuántos. Las apuestas están abiertas. Y la precampaña también. Tengan paciencia.