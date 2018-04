Otra posible vía de ingresos: una tasa a las eléctricas

El municipalismo extremeño tiene esperanza en una nueva vía abierta para obtener más ingresos sumada a la última del BICES. Se trata del cobro de una tasa a las eléctricas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. Dicho de otra forma: por instalar postes o líneas de distribución en terrenos públicos.

«Hay jurisprudencia. Es lo importante. Ya hay una referencia para fijar una tasa en los municipios donde sea posible», dice Francisco Martos, alcalde de Castuera. Martos es el presidente de la Asociación de Municipios de la Provincia de Badajoz afectados por centrales de producción de energía hidroeléctrica y embalses (Ambace).

Ambace, compuesta básicamente por municipios de las comarcas de La Siberia y La Serena y al que se ha incorporado recientemente Nogales, está integrada en una federación nacional cuya presidenta es la alcaldesa de Romangordo y presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero.

El año pasado se conoció que el pueblo zamorano de Almaraz de Duero se sumaba a los también zamoranos de Villalcampo, Fariza y Muelas del Pan como grupo de localidades que, por sentencia del Supremo, se les reconoce la posibilidad de cobrar una tasa por los tendidos eléctricos.

Almaraz de Duero va a poder cobrar 30.000 euros anuales a Red Eléctrica y también cobrará otra cantidad de Iberdrola. «Lo difícil no era solo pleitear contra esas compañías, que también, sino que no se había aceptado un tipo impositivo, que no se había calculado cuánto. Eso ya existe», agrega Martos, quien aclara que, aunque defiende esa tasa, su municipio no podría beneficiarse por no contar con tendidos en suelo público. Sí podrían cobrarla ayuntamientos extremeños como, por ejemplo, el de Alburquerque.