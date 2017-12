Pongámonos serios

El lunes sucedieron dos cosas importantes para el futuro de las cuentas públicas de los extremeños. Los presidentes de Galicia, Castilla y León y Asturias, es decir, Feijoó, Herrera y Fernández, sellaron en Oviedo un pacto para abordar juntos la negociación del sistema de financiación autonómica. Manifestaron la necesidad de otorgar mayor peso en la distribución de fondos a criterios que, por cierto, a nosotros nos afectan sensiblemente: el envejecimiento, la dispersión demográfica y la ruralidad. La otra cosa importante, en la orilla opuesta del asunto, fue publicada en el diario El País en forma de tribuna de opinión, firmada por el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. En ella se defendía el Concierto Económico y el Cupo, que permiten a Euskadi y Navarra recaudar sus propios impuestos, gastarlos en sus propios servicios al margen del resto del país y compensar luego al Estado por aquellos que le presta igual que a otras regiones -por ejemplo, el Ejército- y para el fondo de compensación territorial. «Los vascos -destacaba el dirigente nacionalista con indisimulada suficiencia -pagamos nuestras competencias con el dinero recaudado en Euskadi, no pedimos nada al Estado y tampoco debemos nada al Estado. Eso sí, Euskadi contribuye a las competencias del Estado con el 6,24% de todos los gastos relativos a competencias ‘no asumidas por Euskadi’».

La importancia para las cuentas públicas extremeñas es evidente. Dependiendo de qué tesis prospere, la del frente del noroeste peninsular o la de Urkullu y otras corrientes nacionalistas, Extremadura se garantizará suficientes recursos para prestar servicios públicos de calidad o no. Conviene recordar que este choque de perspectivas se produce ahora. En plena aplicación excepcional del artículo 155. Con un PP en minoría necesitado de los escaños de PNV que ha dado el paso de aceptar que puede hablarse de reforma constitucional. En un clima social claramente favorable a esa posibilidad, aunque pocos políticos se atrevan a concretar las reformas. Con un PSOE que seguirá sufriendo, primero y antes que nada en sus carnes electorales, la federalización que tanto abandera como paradigma de organización institucional y hasta financiera. Con una supuesta recuperación cuyos datos más optimistas se evaporan al calor de lo que mejor define nuestro paisaje económico: ‘inestabilidad constante’ y ‘precariedad generalizada’. Pongámonos serios. Al menos en Extremadura. El cupo vasco y el concierto navarro son tan constitucionales como el capítulo primero de la Carta Magna, pero no por ello dejan de ser anomalías que -y ahí viene lo nuevo, el riesgo cierto para regiones como la nuestra -en ningún caso podrían replicarse en más territorios. Sería una barbaridad mayúscula. Por lo mismo que no podrían, dentro de Euskadi y Navarra, fragmentarse a escala más pequeña dichas competencias, de modo que unas imaginarias mini delegaciones de hacienda locales en esas comunidades recaudaran como quisieran sus impuestos y negociaran luego con los gobiernos autonómicos una factura por las prestaciones comunes. Por lo mismo que sería una barbaridad que los ciudadanos con mayores ingresos le dijesen al Estado algo parecido a lo de antes de Urkullu: no se preocupe por la sanidad y la educación de mi familia, nosotros nos la pagamos, no nos cobre el porcentaje de IRPF correspondiente a ellas, le daremos una parte por las carreteras, la Guardia Civil, etc, y algo más en función de cálculos que negociemos para que las personas con pocos recursos tengan acceso a una educación y una sanidad públicas... ¿Absurdo, no? Pues es lo que está sobre la mesa, señoras y señores. Esos privilegios son legales y legítimos, no hay duda. Pero son privilegios. Porque ninguna región modesta podría permitírselos. Cuando algo así se pierde de vista y alguien como el lehendakari dice textualmente que «el sistema de Concierto se asienta sobre el principio de responsabilidad fiscal y financiera, y lo realmente constructivo sería analizarlo como modelo de referencia que permita avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario» es que la cosa se ha puesto muy mal. Salvo que él no sepa nada sobre cómo funciona el mundo. O salvo que «eficiente, justo y solidario» sean sinónimos de romper un país en 17 cachos y condenar al pobre a permanecer preso de su miseria.