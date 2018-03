La Policía denuncia a tres extremeños cada día por «falta de respeto» Alfredo Izquierdo, uno de los de 1.044 extremeños denunciados en 2017 por «falta de respeto». :: HOY Solo el año pasado, 334 personas pagaron 62.251 euros en multas por «despreciar» a la autoridad en aplicación de la 'Ley Mordaza' CELIA HERRERA Lunes, 26 marzo 2018, 08:00

Morderse la lengua, contar hasta 20 antes de hablar, leer dos veces lo que se ha escrito en las redes sociales en un momento de calentón... Estos consejos son los que hubiera dado la abuela a los casi 2.000 extremeños que han sido denunciados por «falta de respeto» a la Policía en apenas dos años y medio desde que entrara en vigor la conocida como 'Ley Mordaza', desde julio de 2015 hasta 2017 (de 2018 aún no se tienen datos oficiales).

Quizás los consejos de la abuela tampoco hubieran sido suficientes para evitar la denuncia, porque los policías extremeños han ido tirando cada vez más del concepto «falta de respeto» que contempla el artículo 37.4 de esta Ley, de forma que en el año 2017 el número de denuncias por esta falta (1.044) fue justo el doble de las que se pusieron en 2016 (509), y el triple de las que se tramitaron en el segundo semestre de 2015 (319).

Este artículo, el más polémico de la Ley Mordaza, castiga como 'falta leve' las «faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».

En la práctica, faculta a cualquier agente a multar, sin mayor trámite, a un ciudadano por considerar que le ha despreciado y da veracidad a la versión del funcionario frente a la del supuesto infractor.

Solo el año pasado, casi tres extremeños al día recibieron propuestas de sanción de entre 100 y 600 euros por haber despreciado a la autoridad de algún modo.

En España se han tramitado 46.168 multas (sin contar las del País Vasco y Cataluña) por presunto desprecio a los agentes hasta agosto de 2017, que es la última fecha de la que se tienen datos oficiales a nivel nacional, y el crecimiento también ha sido exponencial.

Como expresó recientemente Andrés Betacor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, «o bien los agentes están extremando su celo bajo el amparo de estos tipos infractores, o bien los ciudadanos no son conscientes (ni responsables) de la importancia del papel que desarrollan» (El País, 13/03/18).

«Lo que pasa es que la gente tiene muy poca cultura relacionada con las leyes y su seguridad», opina Anabel Rodríguez, abogada pacense que ha intervenido en muchos casos por presuntas faltas de injurias a la Policía.

Y no se refiere solo a que la gente «insulta» con mucha facilidad a los agentes de la autoridad sin ser conscientes de que ello puede llegar a ser delito, sino que cuando los ciudadanos se sienten agraviados por los agentes, tampoco saben ejercer su derecho a poner una queja o una denuncia respecto a una posible mala actuación del policía.

Alfredo, un denunciado

El miedo de los ciudadanos a reaccionar ante la actuación policial es una de las consecuencias directas de la Ley Mordaza, reflexiona Alfredo Izquierdo, uno de los 1.044 extremeños denunciados en 2017 por «falta de respeto» a la Policía Local. «En España ya no puedes decir nada a la Policía desde que se aprobó la Ley Mordaza. Lo llevamos denunciando desde hace tiempo», resalta Izquierdo, que recibió la notificación de la Policía Local de Talayuela el 9 de octubre y aún no sabe oficialmente si será sancionado o no con hasta 600 euros de multa por la Delegación del Gobierno.

«Velando por las hostias como panes totalmente desproporcionadas de descerebrados puestos hasta arriba de cocaína, ouyeah!», escribió Izquierdo en Facebook como comentario a la noticia de la convocatoria de una concentración de apoyo a los policías destinados en Cataluña.

El comentario fue fruto de «un calentón», reconoce Alfredo Izquierdo, cuando se encontraba indignado tras ver las cargas policiales el día del intento de referéndum.

«Yo estoy bastante implicado en temas sociales y ya sabía lo que estaba pasando en España con la aplicación de la Ley Mordaza así que cuando me llegó la denuncia no me pilló por sorpresa. Me pareció mal, porque es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales, pero lo tomé como una cosa más del día a día que vivimos en España», critica Izquierdo, que denuncia la excesiva utilización del citado artículo 37.4 por parte de la Policía.

«En mi pueblo, Talayuela, conozco casos en los que han ido a provocar a los chavales que están en el parque buscando una reacción para multarles por falta de respeto por la frustración de no poder multarles por otra cosa», asegura.

«Es verdad que un proceso penal tiene más garantías», reconoce Fernando Cabanillas, responsable del Sindicato Unificado de Policía en Extremadura, que se muestra a favor de la modificación de la Ley Mordaza «por su excesiva ambigüedad» ya que deja sin definir muchos aspectos en los que tiene que decidir el agente sin que ninguna norma escrita le respalde, como cuándo debe considerarse una acción «delito o falta administrativa», por ejemplo, o cuándo existe o no «riesgo para el orden público», que es la coletilla al final de las definiciones de lo que deben considerarse infracciones o no según la Ley Mordaza.

Policías insultados

Sin embargo, a pesar del creciente uso de este artículo por parte de los agentes, solo el 32% de las denuncias terminaron en multa efectiva en 2017 en Extremadura tras pasar por el trámite de la Delegación del Gobierno, según sus datos. La media por sanción fue de 186 euros, con un total recaudado de 62.251 euros por «falta de respeto».

Y ello también es causa de indignación entre algunos de los agentes que se sintieron agraviados por esa falta de consideración y pusieron denuncia por ello. «Hijo de puta», «cabrones», «gilipollas», «que les corten los huevos a los agentes» son algunos de los improperios que tuvieron que leer los agentes de la Policía Local de Fregenal de la Sierra (Badajoz) en Facebook a raíz de un comentario con una multa de tráfico. La Policía identificó a seis presuntos autores de los comentarios insultantes, procedentes de diversas localidades, y los denunció aludiendo al artículo 37,4.

Hace poco han sabido «no por escrito, sino de palabra» que las seis denuncias han sido archivadas, y los agentes están pensando enviar un escrito de protesta. «Si estos insultos quedan archivados, qué es lo que tienen que decirnos», plantea Manuel González, jefe de la Policía Local de Fregenal.

Desde este expediente, que se inició en marzo de 2016, los agentes de Fregenal solo han puesto otra propuesta de sanción hasta ahora: a un vendedor ambulante que, tras ser llamado a la atención por un agente, contestó a los agentes llamándoles «mierdas».

El polémico artículo 37.4, muy probablemente, desaparecerá de la norma aprobada en su día por la mayoría absoluta del PP en la reforma que encara ya el Congreso.