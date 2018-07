«Como policía aún tienes que demostrar más que un hombre»

Su padre es escritor teatral y por eso a su única hija siempre le atrajo ser actriz. Sin embargo tiró más de ella la dedicación de su abuelo, subcomisario de Policía, profesión que eligió esta pacense de 33 años que estudió en el colegio Luis de Morales y en el instituto Rodríguez Moñino de Badajoz antes de recalar en Salamanca. Ahora es inspectora integrada desde el año pasado en la Jefatura Provincial de Málaga, donde dirige un grupo operativo dedicado a combatir el crimen en una de las zonas con más tensión delictiva de España.

Sus destinos anteriores han sido La Junquera, un lugar fronterizo también de gran actividad policial y Ceuta, en cuyo barrio de El Príncipe vivió uno de los momentos más tensos de su carrera. «Me gusta la acción. He corrido, me he revolcado y he engrilletado. Por suerte aún no he tenido que disparar», dice esta agente extremeña fan de las series policíacas que entrena a diario en el gimnasio. Su rostro no puede hacerlo público debido a que pasa gran parte de su jornada en la calle y le conviene permanecer en el anonimato.

-Mujeres policía cada vez hay más, ¿en la escala ejecutiva, mandando, también hay más cada año?

-Seguimos siendo pocas, pero somos más en proporción con la escala básica. O sea, en términos relativos hay más mujeres mandando, aunque somos minoría en términos absolutos.

-Se trata de una profesión muy masculinizada, ¿diría que la cuestión del género ya se ha superado?

-En parte sí, pero hay veces en que tienes que demostrar que vales más que un hombre. Yo lo he notado, aunque esté aceptado que haya mujeres policías. Con los delincuentes nunca me he visto limitada en ninguna actuación. Es una cuestión de contundencia. A mí lo que me preocupa es cuando hay diferencia en cuanto a escasez de medios. Eso nos afecta a hombres y a mujeres, aunque hay un tema que aún no se ha solucionado, como los chalecos antibalas. Yo tengo el mío porque he estado en la frontera, donde hay un nivel cuatro antiterrorista. Pero me lo he tenido que comprar yo. No hay chalecos antibalas de mujer. Y ya que hablamos de material, espero que se incorporen pronto las pistolas Táser, que son eléctricas e inmovilizan a la víctima. Ya las han empezado a utilizar los Mossos y creo que en algunos casos son la mejor opción ante un delincuente.

-¿Cuándo se activó su vocación de convertirse en policía nacional?

-Antes de cumplir 18 me apunté a un campo de trabajo de recuperación de la memoria histórica. Ahí quise averiguar si me gustaba la criminología. Me encantó y estudié esta carrera ya orientada a ser policía. Hice la diplomatura en la Universidad de Salamanca y a distancia la licenciatura en la Universidad de Alicante. Después hice la oposición y mi primer destino de prácticas fue Ceuta.

-El destino no parece tranquilo.

-Pero es que eso era lo que yo quería. Que hubiera playa, buen tiempo y que fuese operativo, con bastante trabajo y de todo tipo. Después juré el cargo y me mandaron a la Junquera, en la frontera con Francia, otro sitio con mucho trabajo.

-¿Qué tipo de delincuencia predomina allí?

-Extranjería, pero te puedes encontrar a menudo con tráfico de drogas, trata de blancas..., de todo.

-Aquello es Gerona, por lo que hay que colaborar con Mossos de Esquadra, con la policía francesa, Guardia Civil y Policía Local ¿Qué tal la relación con los Mossos?

-Lo que se ha visto en los últimos meses han sido episodios puntuales. Hay mucha coordinación. Lo que existe es muy buen trato humano cara a cara, la solidaridad entre nosotros es total, sin afán de protagonismo. Si lo hay es a nivel político. En el campo de trabajo no, al menos en los dos años que estuve allí como jefa de grupo operativo.

-Después la trasladaron a Málaga, otra plaza 'caliente'.

- Sí, lo elegí yo. Estoy allí desde el año pasado. Hay calidad de vida y mucho trabajo policial.

-¿Y mafias, qué tipo de delincuencia predomina en la Costa del Sol?

-Mafia rusa, georgiana o albanesa. También hay bandas que se infiltran entre los turistas. Hay tráfico ilícito de vehículos, de drogas y robos porque hay dinero. Yo pertenezco al grupo de robos, que se dividen. Los hay dedicados a la compraventa o a la prevención, que es un grupo de paisanos que actúa en la calle. Yo ahora investigo los robos con fuerza en las cosas que ocurren en casas habitadas y en algunas naves industriales.

-Usted sabe por tanto de artimañas para forzar una puerta, ¿existe la cerradura inviolable?

-Siempre se puede usar una técnica concreta para abrir una puerta, como un taladro, una palanca... Así que nunca se puede evitar un robo al cien por cien. Pero sí hay un tipo de cerradura 'antibumping' que tiene una pala distinta y unos agujeritos que funciona mejor. No basta que ponga 'antibumping' para que lo sea. Pero la realidad es que vale unos 200 o 300 euros, veinte veces más que una convencional.

-¿En la Costa del Sol, donde usted trabaja, el delincuente suele ser extranjero?

-En la mayoría de los casos sí porque son grupos itinerantes que se hacen pasar por turistas. Suelen ser de Europa del Este, se mueven a lo largo de la costa y luego se meten al interior hacia Córdoba, Sevilla o Madrid con documentación falsa. Estamos hablando de bandas organizadas importantes. Luego están los delincuentes comunes que roban en tres o cuatro casas y ese suele ser español y vive donde actúa. Así es de manera general, luego hay muchos casos aislados.

-Existe la sensación de que España atrae a estas bandas organizadas, ¿es así?

- En realidad van actuando por toda Europa. Lo que pasa es que en verano es más común que vengan a la Costa del Sol porque hay más turistas, se mezclan y pasan desapercibidos. Digamos que ahora empieza la temporada alta para nosotros.

-¿Ha protagonizado algún momento de peligro que la haya dejado desvelada varios días?

-Recuerdo un momento de máxima tensión en el barrio de El Príncipe, en Ceuta. La información era que había un coche con individuos armados. Nos pusieron el chaleco antibalas y nos fuimos de paisanos con las armas preparadas sin saber qué íbamos a encontrar. Son calles sin salida y la realidad supera a la ficción. No hay farolas, no hay luz y los vecinos no saben si eres policía.

-¿Cuando una policía aborda un tema de violencia de género es capaz de abstraerse como mujer cuando tiene delante al delincuente, sobre todo en momentos de presión social como ahora con el caso de La Manada?

-Cuando sales de la comisaría nunca eres capaz de separar el trabajo. Eres policía todo el día. Pero en mi caso nunca me ha afectado ser mujer. Yo delante de un supuesto agresor mantengo mi rol. Siempre he sido imparcial y he tratado de abstraerme ante un caso de violencia de género. Debo ser objetiva para obtener la verdad y ver por dónde empezar a investigar. En el caso de la violencia de género, como inspectora y criminóloga, sí opino que hay un efecto llamada. Parece que cuando se repite mucho una noticia se 'normaliza' el tema y espero que se me entienda. Con los suicidios se decide no hablar de ellos en los medios, pero con la violencia de género no, se le da mucha publicidad y hay efecto llamada.