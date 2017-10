Podemos pide a Fernández Vara que condene lo ocurrido ayer en Cataluña EFE Lunes, 2 octubre 2017, 13:08

La portavoz de Podemos de Extremadura, Marta Bastos, ha pedido hoy al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se pronuncie y condene los actos que se vieron ayer en Cataluña «y que no se pueden consentir en un estado democrático».

En la rueda de prensa de los lunes, la portavoz de Podemos ha indicado que hoy es un día triste después de ver las imágenes que se vieron ayer, y de que aquellos que se llaman demócratas, como es el PP, «le diera una patada al estado democrático», con lo que «han demostrado que no tienen un proyecto de país, además de estar podridos de corrupción».

Marta Bastos ha criticado que Fernández Vara no haya hecho «acto de presencia» pese que hay 122.000 familias extremeñas «que hoy están más lejos de su tierra» y considera que «ponerse de perfil ante esta situación tan grave no es lo correcto», cuando no ha parado de hacer declaraciones pidiendo el cumplimiento de la constitución y las leyes.

Marta Bastos ha recordado que todos los medios de comunicación internacionales y dirigentes se han hecho eco de unos acontecimientos que dejan en evidencia a toda España «y que se resume con vergüenza de España».

Según ha dicho, la estrategia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «tenía los días contados» y por ello con una consulta que no tenía garantías «no se tenía que haber enviado a tantos antidisturbios, sino interventores a la mesas electorales».

«Por salud democrática, Mariano Rajoy no debe seguir ni un minuto más en La Monclo», ha dicho la portavoz de Podemos, que cree que el PSOE tiene una segunda oportunidad para sacarlo de las instituciones, como hizo ayer el secretario general de su formación, Pablo Iglesias, al socialista Pedro Sánchez.