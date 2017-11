Podemos exigirá el blindaje de partidas y el PP habla de oportunidad perdida

El Grupo Parlamentario Podemos recalca que exigirá a la Junta un blindaje de las partidas presupuestarias que han sido negociadas y que considera más importantes para evitar que puedan ser modificadas sin el visto bueno de la Asamblea.

Jara Romero, diputada de Podemos, apuntó este jueves tras conocer el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2018 que su grupo debe revisar que se incluyen todos los acuerdos alcanzados con la Junta. Pero destacó que lo importante es un pacto político, por lo que exigirán garantías de cumplimiento.

Además, señaló que en una ley de Presupuestos no es posible recoger los cambios estructurales que necesita la región, pero se pueden sentar unas bases que deberán tener continuidad con la reforma de leyes y decretos.

Por su parte, el portavoz de Hacienda del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, expuso que el proyecto presentado por la Junta evidencia la renuncia del Gobierno de Fernández Vara «a activar las palancas económicas de la región y a hacer una bajada sustancial de impuestos».

Hernández Carrón destacó que las cuentas crecen en 262 millones de euros, pero el capítulo de inversiones reales solo aumenta en 4,5 millones.

Para el PP, los Presupuestos obedecen a las peticiones de Podemos. «Vara les ha entregado unas cuentas fruto del pacto de la corrala», apuntó. Por ese motivo, los populares no descartan presentar una enmienda de totalidad, aunque no saldría adelante porque Podemos ya ha anunciado que no la apoyaría.

PSOE y Ciudadanos

Para Victoria Domínguez, de Ciudadanos, el proyecto de cuentas para 2018 es «más de sostenimiento que de crecimiento», según recoge Europa Press. Su grupo no presentará una enmienda a la totalidad, pero sí enmiendas parciales, ya que considera que este presupuesto «hay que mejorarlo».

Por último, el portavoz de Presupuestos del Grupo PSOE-Siex, Jorge Amado, recalcó que el proyecto de cuentas de la Junta de Extremadura es expansivo, «no solo porque crecen un 5,1%, sino porque crecen en políticas sociales y creación de empleo».