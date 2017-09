PP y Podemos critican la gestión de la CEXMA y el PSOE defiende su autonomía EFE Martes, 26 septiembre 2017, 16:47

Los Grupos Parlamentarios de PP y Podemos han criticado este martes la gestión de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) por parte de la Junta, mientras que el Grupo Socialista ha puesto en valor la «autonomía» del ente y que los mecanismos de control hayan «funcionado».

A preguntas de los medios en rueda de prensa, los grupos han analizado la propuesta de la Junta de que el periodista Urbano García dirija la CEXMA en sustitución de Carmen Santos y que el Ejecutivo regional haya puesto en conocimiento de la Fiscalía el contrato de alquiler de un plató de televisión en Mérida.

El portavoz socialista, Valentín García, ha subrayado que la directora general era «la única persona con capacidad y legitimidad para firmar los contratos en la CEXMA» y, por tanto, «la única responsable» de lo sucedido con ese contrato que, según una auditoría interna, es «nulo de pleno derecho».

Ha explicado que «no hay controles preventivos, a priori», para no quitar «autonomía», y que los controles internos «a posteriori» han «funcionado porque hay una auditoría que pone de manifiesto irregularidades» que se han puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Además, ha destacado la pluralidad en la programación de la entidad y el sistema «absolutamente transparente y novedoso» en la elección de la Dirección General respecto a la «dedocracia» que aplicaba el PP.

Por su parte, la portavoz popular, Cristina Teniente, ha recalcado que su grupo no va a negociar «ningún nombramiento mientras no se investigue qué ha pasado y mientras no se depuren responsabilidades» y «se cese» a los responsables.

Además, cree que se tienen que "quitar las competencias" en Canal Extremadura a la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, si se quiere que la entidad "llegue a Navidad".

En su opinión, la entidad atraviesa «el peor momento de su historia», «una crisis sin precedentes provocada por la Junta y los irresponsables que están manejando a su antojo Canal Extremadura, empezando por un secretario general y el equipo directivo».

Teniente ha señalado que todas las explicaciones dadas por el Ejecutivo extremeño han sido «una gran mentira», como las que atañen al cese de Carmen Santos, y ha criticado que en la propuesta «unilateral» conocida hoy «no ha habido ni concurso, ni público ni abierto».

Desde Podemos se han mostrado «cautos» con la propuesta de que el periodista Urbano García dirija la CEXMA hasta conocer su proyecto pero ven «muy importante designar ya a una persona que asuma la dirección» para acabar con «el bloqueo» en el sector audiovisual.

«Pero también nos preocupa mucho la mano que mece la cuna de la CEXMA»", ha advertido Irene de Miguel, presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, el cual piensa que «el cese de Carmen Santos quizá no fue motivado por las causas que se han dicho».

De Miguel ha manifestado que «detrás de esta Dirección General hay otros cargos puestos ahí por el PSOE que parece que mandan más o tienen más poder que el que ha tenido Santos».