Podemos amenaza con salirse del Pacto por el Ferrocarril Manifestación por un tren digno el pasado 18 de marzo, en Madrid / HOY La formación morada abandonará si no se incluyen a las organizaciones y asociaciones que defienden un tren digno EFE Miércoles, 25 abril 2018, 13:26

Podemos ha amenazado este miércoles con no volver a asistir a una reunión del Pacto por el Ferrocarril si no se incluyen en el mismo a las organizaciones y asociaciones que defienden un tren digno, mientras que la consejera del ramo, Begoña García, ha dicho que no descartan movilizaciones si no se cumplen los plazos previstos.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha presidido hoy una nueva reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, del que forman parte los grupos parlamentarios, los agentes sociales y económicos, la Fempex y las Diputaciones.

Al término del encuentro, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha asegurado que no se descartan nuevas movilizaciones, como la del pasado 18 de noviembre en Madrid, si el Ministerio de Fomento no cumple los plazos previstos en materia de infraestructuras ferroviarias.

«No hay ninguna laxitud, ni con el Ministerio ni con ningún gobierno, porque aquí estamos para defender los intereses de los ciudadanos extremeños», ha aseverado Begoña García, quien ha insistido en que el Pacto por el Ferrocarril «ha supuesto seguir trabajando en los despachos, en las comisiones de seguimiento de las obras, y si no se cumplen los plazos, en la calle».