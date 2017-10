La plataforma de opositores del SES critica la nueva convocatoria

Los 2.500 aspirantes que engloban la plataforma de opositores del SES critican en una carta dirigida al consejero José María Vergeles la nueva convocatoria publicada el pasado jueves y centrada en un total de 1.368 plazas de las ofertas de 2015, 2016 y 2017. La crítica viene porque no se han incluido las 38 plazas de la oferta de 2014, que a juicio de la plataforma se podrían haber recuperado con interés por parte de la administración, así como por el reparto de las plazas finales y la negativa a sumar las que queden vacantes de los turnos de discapacidad y promoción interna al libre.

«Sacan 40 categorías obviando y omitiendo algunas de ellas como administrativo, trabajador social, terapeuta ocupacional, cirujano, endocrino y algunos técnicos superiores», lamenta la plataforma. Un reparto sin negociación previa que el SES ha hecho «de manera unilateral, lejos de lo que nosotros entendemos por equitativo».

Por último, denuncian que «después de seis años de espera» transcurridos entre la última convocatoria y la actual, «nos vemos inmersos en una convocatoria en la que el turno libre se ve drásticamente disminuido porque, a diferencia de lo ocurrido en la anterior, no suman las plazas de promoción interna no ocupadas». La plataforma recuerda que Ley de Función Pública de Extremadura permite esta suma. Y aunque reconoce que no así la tasa de reposición impuesta por el Gobierno central, critica que esta no se tuviera en cuenta para la elaboración y entrada en vigor el pasado año de la ley extremeña, que no se aplica en la nueva convocatoria de oposiciones.