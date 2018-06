Patricia Sierra, pionera entre las mujeres cazadoras

No hay en este mundo muchas cosas que a Patricia Sierra le gusten más que los galgos. Ha llegado a tener diez -«y los cuidaba a todos yo sola», cuenta-, aunque ahora tiene tres, que viven en el patio de su casa. A ellos les dedica cada día las horas que hagan falta para que estén bien atendidos y en perfecta forma física. «Son atletas, necesitan hacer de ocho a diez kilómetros diarios corriendo, y yo saco tiempo de donde haga falta para no dejarles sin ese entrenamiento», cuenta la joven, que la semana pasada cumplió 25 años y que puede presumir de ser pionera. Es la primera mujer que entra a formar parte de la directiva de la Federación Extremeña de Caza.

Patricia Sierra es nieta de Severiano Carmona, fundador del coto social de Peraleda del Zaucejo, la localidad natal de la joven, que vive en Quintana de la Serena y estudia y trabaja en la escuela taller de Berlanga, donde obtendrá el certificado profesional de informador-guía turístico. Su abuelo tiene parte de culpa de su afición a la caza, aunque ella no duda un segundo a la hora de aclarar quién la introdujo en el mundo de esta raza concreta de perros. «Quien me metió en esto fue mi padrino, que para mí es casi como si fuera mi padre», cuenta la nueva delegada de galgos de la Federación. Sustituye en el cargo a Carlos Cordero, a quien la entidad agradece «el gran trabajo desarrollado» en los cuatro años que ejerció el cargo.

Apuesta por las mujeres

Es la primera fémina que entra a formar parte de la directiva de la Federación Extremeña de Caza

La elección de la joven pacense «se enmarca en la apuesta de la Federación -explica la propia entidad- por impulsar la presencia de la mujer en todos los estamentos cinegéticos». En esta línea, el colectivo que aglutina a los cazadores de la comunidad presentó hace unas semanas al Instituto de la Mujer un proyecto para impulsar la incorporación de la mujer en mayor medida a este ámbito de la realidad regional.

Además de su nuevo puesto en la Federación, la joven pacense es tesorera del coto social de Peraleda del Zaucejo e integrante de la junta directiva de la asociación Jocaex (Jóvenes Cazadores de Extremadura). «A los 16 años me saqué la licencia de galguera», recuerda Patricia Sierra que, sin embargo, no tiene el permiso de armas. «Y eso -cuenta- que mi abuelo me puso en la mano el dinero que cuesta sacárselo, pero nada, a mí no hay quien me saque de los galgos».

Su aprecio por ellos va más allá de la afición a la caza. Aún recuerda la joven galguera lo mal que lo pasó con la muerte de 'Bimba' -a su izquierda en la fotografía- a causa de un infarto, y también cuando falleció 'Imperio' -a la derecha en la misma imagen-, que fue atropellada. «Lo que más aprecio de los galgos es su carácter, lo nobles que son, yo los miro y ya sé perfectamente si están malos o si les pasa algo».

Esta relación afectiva con estos animales ayuda a explicar por qué aceptó el ofrecimiento de José María Gallardo, presidente de la Federación, para incorporarse a la junta directiva. «Me sorprendió que me lo comentara, porque no me lo esperaba, pero sin dudarlo un momento le dije que sí, que aceptaba, no necesité consultarlo con nadie», recuerda. ¿Por qué lo tenía tan claro? «Porque he luchado mucho por los galgos y creo que puedo ayudar a mejorar la situación del gremio de galgueros de nuestra región», explica Patricia, que es consciente de que a día de hoy, hay margen de mejora en las relaciones entre este colectivo y la Federación Extremeña de Caza.

Entre los objetivos que ella se ha marcado para el trabajo que empezará ahora está proporcionar formación a los galgueros. «Me refiero sobre todo -detalla- a la posibilidad de traer a expertos que nos puedan dar charlas sobre asuntos de interés para los galgueros, como pueden ser la detección de lesiones, el dopaje o consejos prácticos para mejorar la preparación de nuestros perros, y que esos días de formación sirvan también como jornadas de convivencia».

Otro asunto que figura entre las prioridades de la nueva delegada es la regulación de los entrenamientos utilizando vehículos de motor. A día de hoy, no está permitido que los galgos corran mientras sus dueños los sujetan desde un coche. Dada las necesidades de trabajo físico de estos canes, se hace complicado entrenarlos corriendo ocho o diez kilómetros junto a ellos cada día. De ahí que Sierra considere importante impulsar algún cambio normativo en este sentido.

Aquel accidente con la bici

Ella, de hecho, ha experimentado en primera persona los riesgos que puede conllevar entrenarlos. No ha olvidado el día en que ella los llevaba anclados al manillar de su bicicleta y la tiraron, después de que un gato se les cruzara en el camino. «Hay que promover que se legalice el uso de vehículos a motor para entrenar a nuestros galgos», defiende la nueva delegada federativa, que conoce bien el sector de la caza porque lleva en él casi toda su vida. Tratándose de una galguera, afronta un asunto inevitable cada vez que se habla de estos animales: su abandono. «Es mentira que los galgueros dejen por ahí a sus perros», aclara. «Cualquiera que se diga galguero quiere tanto a sus animales que es imposible que lo abandone -continúa-. Lo que ocurre es que son animales caros, lo que ha propiciado que exista una auténtica mafia dedicada a robar estos animales, y son estas mafias las que abandonan a los perros que han robado».

En cuanto al hecho de ser la única mujer de la directiva, ella lo asume con naturalidad y el mejor talante. «Estoy acostumbrada a moverme entre hombres, porque es cierto que el de la caza es un sector en el que ellos son mayoría claramente», reflexiona la joven, que de octubre a finales de enero no deja pasar un fin de semana sin salir al campo con sus perros. «Ahora bien -añade-, está claro que en esto de la caza, las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, y está claro también que es un sector en el que cada día somos más».