Pionera de las 'Coplas de mujer'

Estela de María Cantante, compositora y activista contra la violencia de género

plasencia. La Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género es un colectivo nacional fundado en 1998 por la cantante Cristina del Valle, cuyas componentes se dedican a la creación y vinculan su trabajo con el activismo feminista. Una de las miembros más destacadas es Estela de María, cantante de un género como la copla en el que las mujeres han estado relegadas siempre a la condición de intérpretes. Ella ha sido pionera en romper esa barrera cantando sus propias composiciones.

Descubrir el activismo en favor de la igualdad de la mujer fue para Estela de María una revelación. «Yo me crié en una época en la que recibí una enseñanza cultural tradicional sobre lo que debía ser el perfil de la mujer», señala. «Hasta que desperté». El punto de inflexión marcó para ella su maternidad, y más concretamente todavía la emisión de un suceso en un informativo de televisión. «Era una noticia sobre una mujer que fue asesinada por su pareja en presencia de su hijo», recuerda. «Me provocó un impacto brutal, se despertó dentro de mí un animal que me pedía hacer lo que pudiera por defender los derechos de las mujeres».

Estela de María reflejó aquella experiencia en la canción 'Un mundo mejor', incluida en su disco 'Sobreviviré'. Corría el año 2010 y la artista cacereña ya era una rara avis en el mundo de la copla, pues reivindicaba el concepto 'copla de mujer' como autora de sus propias composiciones. «He investigado mucho sobre este asunto y, además de que es evidente que todos los grandes temas de la copla han sido compuestos por hombres, no he encontrado a ninguna autora en toda la historia del genero, ni siquiera ahora, porque aunque hay artistas como Clara Montes que se acercan no se puede decir sea puramente copla». Incluso tiene medio apalabrado un encargo de la Fundación SGAE para escribir un estudio sobre ello.

El amor por este género de Estela de María, tercera de cuatro hermanos, le viene desde que tiene uso de razón. «Eran las canciones de toda la vida que mi madre ponía en casa y que yo he cantado siempre desde muy niña», rememora. Ya entonces tenía muy claro a lo que se dedicaría en la vida. «Desde siempre he sabido que sería cantante, porque yo si no canto no soy feliz».

La oportunidad de abrirse un camino profesional en la música le llegó en 1986 de la mano del cantautor cacereño Paco Martín, que unos años antes había adquirido fama nacional con algunos de sus temas interpretados en la televisión. «Yo tenía 16 años. Fui a su casa y canté a capela una canción, creo que era 'La Bámbola'. Me la grabó en una especie de maqueta que fui mostrando por ahí, de modo que me empezaron a llamar para cantar en directo», apunta. Entre quienes más la ayudaron destaca con especial cariño al que fuera responsable de la obra socio-cultural de Caja Salamanca en Cáceres, Luis Acha, que contó con ella como protagonista de numerosas actuaciones patrocinadas por esa entidad financiera.

Eso en lo que respecta a la música, porque en el activismo en favor de las mujeres su ejemplo y mentora es Cristina del Valle, fundadora a nivel nacional de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, con la que colabora estrechamente. Lo último que ha hecho con ella, y con la escritora Laure Rodríguez Quiroga, ha sido acudir al Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava para inaugurar una sección contra la violencia de género que lleva el nombre de Hiparquía, una de las primera mujeres filósofas, que vivió en torno al año 300 antes de Cristo. «Para mí Cristina es una maestra de vida de la que aprendo cada día, una de las personas que me han ayudado a encontrar mi lugar en la vida después de haber estado durante muchos años sintiendo que vivía fuera de sitio». Ese lugar es, afirma, el feminismo, que «al contrario de lo que muchos piensan, que queremos imponernos, es la defensa de la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres».

Es un trabajo de toma de conciencia en el que, avisa Estela de María, «queda mucho por hacer», y en el que «no se conseguirán verdaderos avances hasta que el mensaje llegue alto y claro a todos los centros educativos e instituciones».