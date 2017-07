Un extremeño pide nuestro propio defensor del pueblo José Manuel Núñez con la documentación de su caso. :: HOY José Manuel Núñez solicita a la Asamblea que se instaure la figura del Personero del Común, que figura en el Estatuto J. L. G. badajoz. Domingo, 9 julio 2017, 08:48

Fue padre, pero el Servicio Extremeño de Salud le denegó el permiso de paternidad de 15 días que le asegura que le correspondía. Su historia no obstante no es la habitual. En realidad a José Manuel Núñez Domínguez, funcionario del SES que trabaja en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, la paternidad le fue reconocida año y medio después del nacimiento de su hija, que vino al mundo en noviembre de 2014.

Lo consiguió con una sentencia firme el 30 de marzo de 2016 y solo entonces pudo inscribir sus datos como padre en el Registro Civil el 20 de abril del año pasado. A partir de entonces inició el trámite para pedir la baja de quince días que considera le debe el SES, que le fue denegada, de ahí que acudiera al Defensor del Pueblo.

Esta figura acaba de darle la razón, pero solo a medias. Antes de proseguir relatando su caso, que ya expuso en HOY hace más de un año, subraya que más allá de los quince días libres que reivindica, sobre lo que quiere llamar la atención es sobre la indefensión que se encuentran muchas parejas de hecho, como es su caso.

El organismo nacional ahora dirigido por Fernández Marugán solo le dio la razón a medidas

Por eso, cuando comprobó la «desidia y falta de interés» con la que el Defensor del Pueblo se tomó su caso, centró su atención en su equivalente extremeño. Poca gente lo sabe, pero el Estatuto de Autonomía, que data de 1983, habla del Personero del Común. Artículo 48: «Por ley de la Asamblea que regulará su régimen jurídico, se creará con sede en la ciudad de Plasencia el Personero del Común como comisionado de la misma y con funciones, respecto de las instituciones autonómicas y locales, similares a las del Defensor del Pueblo previsto en la Constitución. El Personero del Común deberá ser elegido por tres quintas partes de los miembros de la Asamblea de Extremadura».

Según ha comprobado José Manuel Núñez, este artículo es una pregunta que suele formularse en las oposiciones para la Administración Pública. «Lo que no se dice es que éste es un artículo de fantasía porque esta figura ni existe ni tiene oficina. Yo he recorrido Plasencia buscándolo y no existe». En la capital del Jerte es cierto que se ha tratado de dotar de sede a esta figura protectora de los ciudadanos, pero todas las negociaciones han fracasado hasta el momento.

Núñez registró un escrito en la Asamblea de Extremadura preguntando por esta figura que recoge el Estatuto de Autonomía. Ni siquiera le han dicho que haya voluntad de impulsarla. «Me han respondido que a ver si se crea una comisión para cambiar esta ley». Para José Manuel Núñez, que sigue sin poder disfrutar de su permiso de paternidad, aunque seguirá peleando por ello, la conclusión es poco alentadora. «Es como si en Extremadura quisieran que estuviéramos dormidos y callados, que no protestemos por nada».

Núñez llegó a esta situación después de que no obtuviera respuesta por otras vías. Asegura que les pusieron trabas para obtener el certificado de empresa -en su caso del SES, incluso cuando la baja la paga otra administración que es la Seguridad Social- para disfrutar de este permiso en una época en la que se insiste cada vez más en la corresponsabilidad de los padres.

Ya han pasado 31 meses del nacimiento de su hija y este pacense sigue sin disfrutar de su permiso de paternidad. Según denuncia, «me siento como si estuviera protestando en el desierto». Y expone sus razones: por un lado critica al Defensor del Pueblo, que en un principio rechazó su caso y debido a su insistencia en enero de este año lo ha reabierto. En esa comunicación se explica que Núñez interpuso su recurso el 12 de agosto de 2016 «y ha sido resuelto por medio de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud el 13 de febrero de 2017, sobrepasando el plazo máximo de tres meses del que disponía para dictar y notificar la resolución del recurso», señala el documento que le ha hecho llegar la oficina del Defensor del Pueblo.

Según Núñez, el informe del SES le sigue siendo desfavorable, y es consciente de que el Defensor del Pueblo no puede obligar a la Administración, pero ahora al menos ha comprobado que este órgano (que precisamente acaba de nombrar a un extremeño, Francisco Fernández Marugán, al frente) le ha respondido, «aunque sea solo para decirme que el SES me ha contestado fuera de plazo, esto ya es un pasito, pero en cualquier caso es increíble que un ciudadano, que es el pueblo, tenga que emplear su tiempo batallando para que le haga caso el Defensor del Pueblo».

Por su parte, el SES aseguró a HOY que no hay novedades respecto a la reclamación que tiene interpuesta este trabajador.