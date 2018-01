UGT pide a la Junta medidas para no contratar la seguridad privada a empresas 'low cost' EFE Martes, 9 enero 2018, 08:09

Mérida. UGT de Extremadura pedirá a la Junta que se conforme un equipo de trabajo, en el que estén presentes la administración autonómica y organizaciones sindicales, para exigir que las contrataciones autonómicas para vigilancia de seguridad privada se hagan conforme al recién creado convenio nacional del sector. El responsable del área de Seguridad de UGT Extremadura, Raúl Plano, explicó a Efe que en los últimos meses, la mayoría de las contrataciones autonómicas en este ámbito fueron adjudicadas a empresas 'low cost'.

Por este motivo, se ha pedido una reunión a la Junta de Extremadura para tomar medidas para que las empresas que cumplan el convenio nacional de empresas de seguridad privada (que ha entrado en vigor este año) sean quienes liciten a los próximos concursos, y no aquellas de ofertas temerarias a costa de los empleados. En este sentido, se exigirá que en los pliegos de condiciones de las licitaciones se incluya el requisito de que la empresa cumple con el convenio estatal, para evitar el desembarco de firmas 'low cost' con escasos derechos para los trabajadores.

Con este convenio nacional se garantiza una subida salarial determinada y el establecimiento de determinados derechos, explicó.

El problema radica, como ha expresado, en que distintos concursos tanto de la Junta de Extremadura como de otras administraciones en la comunidad autónoma no cubren los costes de las empresas, y por tanto las grandes compañías no concursan a ellos, quedando concursos desiertos o expeditos a la llegada de firmas 'low cost'. Según ha explicado, las empresas no acogidas al acuerdo estatal, sino con convenio propio, juegan con unas ventajas económicas a costa del empleado, que incluso puede percibir 500 euros mensuales menos que un vigilante con salario ajustado a convenio.

El objetivo, por tanto, es poder impulsar esta reunión que permita conformar un equipo de trabajo entre la administración autonómica y los sindicatos, ante la llegada de los nuevos concursos que se van a producir en la comunidad autónoma.