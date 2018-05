«No es el peor mayo de tormentas. Ha habido otros peores» Domingo, 27 mayo 2018, 09:14

Mayo y tormenta son sinónimos. Lo recuerda Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura. «Es el mes abonado para las tormentas en la región. Históricamente ha sido así. En todo caso, no está siendo un mayo especialmente tormentoso a pesar de lo ocurrido en los últimos días. Los he conocido peores», avanza Núñez. El meteorólogo explica que hay factores básicos para que se desarrollen las tormentas. Entre ellos, la presencia de humedad en la atmósfera, que haya temperaturas frías en altura y cálidas en el suelo y que, debido a que estamos a las puertas del verano y a la duración del día, las jornadas son más soleadas y el termómetro empieza a subir de forma apreciable. «En esas condiciones, cuando llegan vientos del Atlántico la combinación es perfecta para que lleguen las tormentas, tanto en las zonas de sierra como en las bajas y en las Vegas», remata. Marcelino Núñez pronostica que la próxima semana (a partir del viernes se estrena el mes de junio) no habrá fenómenos tormentosos. La inestabilidad desaparecerá. Y las jornadas volverán a rondar los 30 grados.