«Las pensiones no pueden depender de la voluntad de los gobiernos»

Llama la atención cómo Francisco Fernández Marugán (Cáceres, 1946), un hombre con 8 legislaturas representando al partido socialista en el Congreso, siete de las cuales elegido por Badajoz, mide ahora las palabras. Se debe a que está al frente de una institución que por su propia definición no puede ser de partido (la militancia política es incompatible con el puesto de Defensor del Pueblo).

Eso no quiere decir, sin embargo, que se haya quedado sin discurso y que no se le entienda su posición crítica con respecto al funcionamiento de los servicios públicos. Una posición que nace, como afirma en esta entrevista, «de la política de las convicciones», que es la que ejerce el Defensor del Pueblo, un cargo en el que él está en funciones y sobre el que no tiene la esperanza de que pueda ser nombrado con una composición del Congreso tan fragmentada. «En cualquier caso -dice con cierto irónico desapego- la diferencia entre un Defensor sin apellidos y un Defensor en funciones es que yo no tendré retrato en la pared de la institución».

-Hace escasas semanas su oficina ha presentado el Informe correspondiente a 2017. Llama la atención que haya tramitado más de 25.000 quejas, casi un 50% más que en 2016. ¿Significa este aumento que la sociedad española está especialmente enfadada con su Administración?

-No necesariamente. El hecho de que este año hayan aumentado tanto las quejas con respecto al anterior se debe a asuntos concretos que tienen que ver con pasaportes, permisos de conducir, etc. Todos en el entorno del Ministerio del Interior. No refleja, por tanto, un descontento generalizado.

-Sin embargo, usted trabaja en una institución que es el rompeolas del descontento nacional. ¿De todos los descontentos que le llegan cuál es el que más le preocupa?

-No uno específico, sino el descontento de amplios sectores sociales que han sufrido la crisis en primera persona y que, ahora que se está remontando, empiezan a mostrar sus exigencias para cobrarse la deuda de la crisis. Lo que quiero decir es que me preocupan quienes no tienen poder. Los que tienen poder no vienen a quejarse al Defensor del Pueblo. Los que se quejan son los que tienen dificultades para hacerse oír: los parados de larga duración; los jóvenes que aún no han entrado en el mercado laboral y no tienen derecho al desempleo; las familias con todos sus miembros en el paro o con una baja intensidad laboral; los ancianos que no tienen una plaza en una residencia... Esos colectivos son los que me preocupan.

-Menciona la crisis económica. Usted en su informe la llama 'pozo de desigualdad sin precedentes'. ¿El Estado tiene herramientas para hacer que la sociedad salga de ese pozo de desigualdad?

-El Estado español tenía mecanismos impositivos y de política redistributiva en servicios públicos. Esos mecanismos de contención de la oleada de la crisis tenían una potencia relativa, dicho en términos de caballos de vapor, de tal manera que aguantaron un tiempo y protegieron a determinados grupos vulnerables, pero la crisis ha sido de tal calibre que no se pudo aguantar el chaparrón y ha terminado filtrándose hacia abajo.

Esta crisis tiene la forma de 'U' profunda. Hay gente que fue cayendo y terminó en ese 'pozo sin precedentes' y sigue en él, y hay gente que, de algún modo, está gateando para salir de esa situación.

-Interpreto de su respuesta que al Estado le faltan mecanismos -«los tenía», ha dicho- para que los españoles que han sufrido la crisis salgan de ella con su ayuda. ¿Qué es lo que habría que hacer para superar la situación?

-Una política social específica para atender a ese colectivo de españoles que está aún en el pozo o tratando de salir de él, y de un modo que la dialéctica entre eficiencia y solidaridad deba hacerse en favor de la solidaridad, porque de lo contrario la crisis se enquista.

Cuando uno lee este Informe del Defensor del Pueblo del que venimos hablando se encuentra con citas del FMI, de la OCDE, pero también de Cáritas, que habla de la cronificación de la crisis en determinados grupos sociales. Es esta organización social la que verbaliza el problema del enquistamiento de la crisis, un asunto muy importante.

-¿Quiere decir que es partidario de cambiar la política social que tenemos ahora?

-Hay que darle un giro. Para salir de la crisis se ha recurrido a tres o cuatro leyes muy importantes que han tocado el mercado laboral, las pensiones, la vivienda... Pero ahora, que vemos el panorama con mayor optimismo, habría que hacer lo que decía Kennedy cuando afirmaba que 'el tejado hay que arreglarlo cuando sale el sol'. Ahora que está saliendo el sol deberíamos arreglar 'el tejado' de algunos colectivos corrigiendo las leyes que permitieron salir de la crisis.

Y aquí la contradicción del Gobierno es evidente, porque puede plantearse la pregunta de por qué tiene que corregir algo que le ha funcionado, cuando la respuesta es que lo tiene que corregir porque cada norma cubre una etapa y, sobre todo, porque quiere favorecer a determinados grupos o evitar su deterioro, tiene que tener en cuenta que aquella ley que sirvió para salir de la crisis no sirve para resolver los problemas de fondo.

-Su Informe recoge con gran caudal de datos problemas como el ya mencionado del acceso a la vivienda, del copago farmacéutico, de la falta de residencias de ancianos. Y también habla de la enorme lacra de la violencia machista que quizás es más preocupante porque el copago o el acceso a la vivienda pueden solucionarse con medidas legislativas, pero el de la violencia contra las mujeres no se soluciona solo con nuevas leyes o con más medios. ¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo ante este problema?

-Nosotros hemos visto con simpatía que se llegara al Pacto contra la Violencia de Género de las fuerzas políticas para que como Estado no tengamos que avergonzarnos del trato que algunos hombres dan a las mujeres en el seno de la familia.

Es evidente que esto no se ataja sólo con recursos porque con ellos se aborda una parte del problema, que es muy complejo y que atañe a las actitudes, pero es importante que las familias que sufren esta lacra sepan que la sociedad pone a su disposición recursos, que deberían ser mayores que los que tienen en este momento.

Nuestra obligación, desde el Defensor del Pueblo, es recordar esa insuficiencia de recursos, con lo que no estamos diciendo que sean los mismos que hace 25 años.

-Según las estadísticas, la mayoría de las quejas de los españoles van dirigidas a la Administración de Justicia. ¿Por qué?

-Fundamentalmente porque es muy lenta. Cuando uno coge los datos sobre cómo funcionan las oficinas judiciales se da cuenta de que lo hacen con excesiva lentitud. Después ha habido dos o tres asuntos que tienen que ver con ella, como los desahucios o las cláusulas suelo, que han hecho que la estadística suba muy notablemente.

En unos días tenemos que ir al Congreso a explicar nuestro Informe y el de la lentitud de la Justicia es uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa. También el de la escasez de plazas de residencia de ancianos, que es un problema muy complejo y de muy difícil solución, y también vamos a poner encima de la mesa los problemas que sufren quienes llegan a España y muchos años después siguen teniendo dificultades para adquirir la nacionalidad. En esta situación hay decenas de miles de personas, que ven afectadas su vida personal y profesional. Son, como ve, grupos vulnerables, cuyo amparo es una constante en los responsables de esta institución, que históricamente han actuado alentados no por la política de partido, sino por la política de las convicciones.

-En este sentido del que habla, la institución que dirige se ha caracterizado siempre por ser más crítica con la política del Estado en relación a los inmigrantes. ¿Tiene la sensación de que el Defensor del Pueblo ha sido la voz que clama en el desierto?

-Con mucho. Hace unos minutos he hecho las últimas declaraciones sobre las concertinas en la valla de Melilla. El Defensor del Pueblo lleva pidiendo su retirada desde 2006. Desde ese año han habido cuatro defensores del Pueblo y la posición ha sido la misma. Siempre les hemos dicho a todas las administraciones de distinto signo político que los ciudadanos que llaman a la puerta y que saltan una valla o vienen en una patera, arriesgando su vida, merecen el cuidado de los poderes públicos.

-¿España suspende en atención a los inmigrantes?

-La sociedad española, no. Se lo voy a decir como lo siento: lo que ha sucedido en Italia con ocasión de las últimas elecciones afortunadamente no pasa en España. Es verdad que en la zona de Lampedusa se producen cotidianamente escenas de gran dramatismo, y que los partidos políticos han dicho 'hasta aquí llegamos'. El resultado es que en un país como Italia se ha producido una discusión sobre el extranjero. En España no hay una discusión sobre el extranjero. Nuestro país tiene en estos momentos más de cinco millones de residentes que no nacieron aquí, pero no hay una xenofobia, ni una corriente que diga 'hay que echar al extranjero'. Nosotros hemos sabido convivir, y los inmigrantes han ido elevando su nivel de vida y bienestar. Y de hecho, a pesar de que hay normas que dificultan el acceso de estas personas al sistema sanitario, uno tiene la sensación de que en el sistema sanitario se les sigue atendiendo. Afortunadamente.

-Cuando le he preguntado si España suspende en el trato a los inmigrantes, su respuesta ha sido: 'la sociedad española, no'. ¿Quiere decir que el Gobierno sí suspende?

-Yo creo que esa actitud incluyente es mérito sobre todo de la sociedad española, pero también es verdad que el Gobierno no ceba ninguna actitud que aliente la xenofobia.

-En algún momento de la entrevista ha mencionado las pensiones. En las últimas semanas menudean las manifestaciones de pensionistas. ¿Las percibe el Defensor del Pueblo con simpatía?

-Los pensionistas han hecho una aportación importantísima a la sociedad española: durante la crisis han sido los que han aportado liquidez a muchísimas familias que no tenían liquidez. No se puede menospreciar el orgullo de esos pensionistas por hacer ese sacrificio. Por otro lado, todos tenemos que hacer el esfuerzo que sea necesario para que se mantenga el sistema de pensiones. Dichas esas dos consideraciones, debo recordar que aquí había un compromiso que trataba de despolitizar las pensiones depositando la reflexión sobre el sistema en una comisión altamente tecnificada, que es el Pacto de Toledo. Ahí, en el seno de ese organismo, debería de producirse la discusión sobre la sostenibilidad del sistema por una razón fundamental: las pensiones no pueden depender de la voluntad de los gobiernos. Tiene que haber una regla que obligue a que mantengan su poder de compra.

-Dice que las pensiones no pueden depender de la voluntad de los gobiernos, ¿pero ve usted liderazgo político para no hacer de las pensiones un arma electoral?

-No voy a decir una cosa distinta de la que pienso: en España hemos perdido mucho liderazgo. E incluso posibilidades de convivencia. En España, desde 1978 hasta 2008, se negoció todo en todos los sitios. Pero en este momento negociar no tiene prestigio.

-Cuando habla de que hemos perdido posibilidades de convivencia hace que venga a la cabeza el problema de Cataluña. ¿Ha llegado este asunto al Defensor?

-Han llegado algunas reclamaciones, pero no muchas. Las que han llegado tienen que ver con asuntos de orden público y con los contenciosos lingüísticos. No han llegado muchas quizás porque en Cataluña hay un Defensor autonómico, como en otras partes de España.

-En la última reforma del Estatuto de Extremadura se introdujo la figura del Personero del común, que sería el equivalente al Defensor del Pueblo extremeño, pero no se ha desarrollado. ¿Los defensores del pueblo autonómicos aportan?¿Sería bueno que hubiera un Personero del común aquí?

-No podemos hacer pequeños estados. Nosotros prestamos atención a todo tipo de quejas y no discriminados por el territorio. Si yo tuviera que decirle a los extremeños qué tienen que hacer les diría que se dedicaran a otra cosa y que vengan al Defensor del Pueblo de España, que aquí se les atenderá.

-¿Pero verdaderamente es resolutivo el Defensor del Pueblo?

-Nosotros tenemos limitado nuestro campo de actuación. No podemos entrar en el ámbito del Poder Judicial, lo que a veces no se entiende, sobre todo en asuntos de violencia de género. Ni tampoco podemos entrar en los contratos privados. Pero dicho esto, y visto con perspectiva histórica, el Defensor ha ayudado siempre al pequeño; como decía antes, al que no tiene poder, a la gente sencilla. Y ha hecho muchas cosas sin ruido merced a que, como institución, mantiene su prestigio.